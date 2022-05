Erst 37,6 Sekunden vor Schluss glich Österreich gegen Tschechien aus. Bild: keystone

Österreich schafft Sensation gegen Tschechien – Dänen mit Zittersieg gegen Italien

Österreich liefert an der WM in Finnland eine weitere erstaunliche Leistung ab. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Roger Bader bezwingt Tschechien 2:1 nach Penaltyschiessen.

Gruppe A

Italien - Dänemark 1:2

In der Schweizer Gruppe A rehabilitiert sich Dänemark nur teilweise für die 0:6-Schmach gegen die Schweiz. Das Team von Trainer Heinz Ehlers holte gegen Italien zwar die vollen drei Punkte, tat sich beim 2:1-Sieg aber extrem schwer.

NHL-Stürmer Nikolaj Ehlers schoss die Dänen in der 16. Minute in Führung, in der Folge verpassten sie es aber, für klarere Verhältnisse zu sorgen. Kurz vor Ende des Mitteldrittels nutzte Italien ein Powerplay dank Alex Petan zum Ausgleich. Kurz nach der zweiten Pause sicherte Mathias Pau den Dänen aber doch noch den zweiten Sieg im dritten WM-Spiel.

Italien - Dänemark 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Helsinki. - 2557 Zuschauer. - SR Dehaen/Sir (FRA/CZE), Seewald/Spur (AUT/CZE).

Tore: 16. Ehlers (Blichfeld, Bau/Ausschluss Insam) 0:1. 40. (39:00) Petan (Hannoun, Miglioranzi/Auschluss Poulsen) 1:1. 42. Bau (Meyer) 1:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Italien, 3mal 2 Minuten gegen Dänemark.

Die Tabelle:

Gruppe B

Tschechien - Österreich 1:2 n.P.

Österreich überrascht in der Gruppe B weiter: Nach der knappen Niederlage gegen Schweden und dem Punktgewinn gegen die USA gelingt gegen Tschechien nun die Sensation. Österreich siegt 2:1 nach Penaltyschiessen und darf nun sogar auf die Viertelfinal-Qualifikation hoffen.

Tschechien ging durch Rappi-Stürmer Roman Cervenka in der 18. Minute zwar noch standesgemäss in Führung, danach scheiterte der Favorit aber immer wieder an Österreich-Keeper Bernhard Starkbaum, der insgesamt 24 Paraden zeigte.

So kam es, wie es kommen musste: 37,6 Sekunden vor Schluss glichen die Österreicher aus und setzten sich schliesslich dank eines Treffers durch Peter Schneider im Penaltyschiessen durch. Austria, das auf die Motivationskünste von Kulttrainer Arno Del Curto zählen kann, ist an diesem WM-Turnier nur dabei, weil Russland und Belarus wegen des Krieges in der Ukraine ausgeschlossen wurden.

Tschechien - Österreich 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) n.P.

Tampere. - 3264 Zuschauer. - SR Frandsen/Nord (DEN/SWE), Constantineau/Kroyer (FRA(DEN).

Tore: 18. Cervenka (Blümel, Kundratek) 1:0. 60. (59:22) Lebler (Heinrich, Schneider) 1:1 (ohne Goalie).

Penaltyschiessen: Hertl -, Kasper -; Cervenka -, Ganahl -; Blümel -, Schneider -; Smejkal -, Heinrich 0:1; Krejci -.

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

Bemerkung: Österreich ohne Baumgartner (verletzt). (pre/sda)