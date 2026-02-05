Roman Josi brilliert mit zwei Skorerpunkten – geht aber als Verlierer vom Eis. Bild: keystone

Josi weiterhin in Topform – auch Fiala und Kurashev skoren, aber nur Schmid siegt

Am zweitletzten Spieltag in der NHL vor der Olympia-Pause reihen sich zwei Schweizer unter die Torschützen. Als Sieger geht einzig Akira Schmid mit den Vegas Golden Knights vom Eis.

Nashville – Minnesota 5:6 n. V.

Roman Josi (NSH), 1 Tor, 1 Assist, 8 Schüsse, 1 Block, 30:59 TOI

Roman Josi unterstrich auch bei der 5:6-Heimniederlage nach Verlängerung der Nashville Predators gegen die Minnesota Wild seine gute Form. Der Berner Verteidiger schoss in der 56. Minute das 5:5, nachdem er im Powerplay das 1:2 von Filip Forsberg (10.) vorbereitet hatte. Bei seinem elften Saisontreffer profitierte er davon, dass Minnesotas Stürmer Joel Eriksson Ek den Puck ins eigene Gehäuse ablenkte. Josi hat in den letzten drei Partien acht Skorerpunkte (zwei Tore) erzielt, total sind es 39.

Überragender Spieler der Partie war aber Minnesotas Matt Boldy, der die ersten drei Treffer der Gäste erzielte und 46 Sekunden vor dem Ende der Overtime den Pass zum entscheidenden 6:5 von Jared Spurgeon spielte. Während die Wild den fünften Sieg in Folge feierten, verlor Nashville nach zwei Siegen wieder.

Die Highlights der Partie.

Colorado – San Jose 4:2

Philipp Kurashev (SJ), 1 Tor, 2 Schüsse, 17:09 TOI

Philipp Kuraschew glich für die San Jose Sharks bei den Colorado Avalanche, dem aktuell besten Team der Liga, in seinem dritten Spiel nach einem Handbruch zum 2:2 aus. Der Berner Stürmer luchste Samuel Girard im eigenen Drittel den Puck ab, zog allein auf Goalie Mackenzie Blackwood los und liess sich diese Chance nicht entgehen. Es war für ihn das siebente Tor in der laufenden Meisterschaft. Dennoch setzte es für die Sharks mit 2:4 die vierte Niederlage hintereinander ab.

Die Highlights des Spiels.

Los Angeles – Seattle 2:4

Kevin Fiala (LA), 2 Assists, 3 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 20:23 TOI

Auch Kevin Fiala musste sich trotz zweier Assists mit den Los Angeles Kings geschlagen geben, und zwar 2:4 gegen die Seattle Kraken. Der Ostschweizer Stürmer kommt nun auf 40 Punkte (18 Tore), womit er von den Schweizern hinter Nico Hischier (41) die Nummer 2 in der Skorerliste ist.

Die Highlights der Partie.

Vegas – Vancouver 5:2

Akira Schmid (VGK), 2 Gegentore, 21 Saves, 91,3 % Fangquote, 60:00 TOI

Akira Schmid gewann mit den Vegas Golden Knights zu Hause gegen die Vancouver Canucks 5:2. Der Emmentaler Goalie parierte 21 Schüsse und wurde zum drittbesten Spieler der Partie gekürt. Die Golden Knights beendeten eine Serie von fünf Niederlagen.

Die Highlights des Spiels.

Winnipeg – Montreal 1:5

Nino Niederreiter (WPG), 4 Schüsse, 14:04 TOI

Nino Niederreiter verlor mit den Winnipeg Jets daheim gegen die Montreal Canadiens 1:5. Für die Jets war es die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen, wodurch die Playoff-Plätze in immer weitere Ferne rücken.

Die Highlights der Partie.

Dallas – St. Louis 5:4

Pius Suter (STL), 2 Blocks, 18:59 TOI

Pius Suter unterlag mit den St. Louis Blues bei den Dallas Stars 4:5. Dallas, das seit dem 30. November ohne den verletzten Lian Bichsel auskommen muss, gewann zum sechsten Mal in Folge. (nih/sda)