Deutschland schlägt Österreich deutlich und ist wieder in der Spur. Bild: keystone

Deutschland holt wichtigen Sieg gegen Österreich – Schweden blamiert sich gegen Norwegen

Deutschland hält an der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg seine Chancen auf die Viertelfinals mit einem 6:2-Sieg gegen Österreich am Leben. Derweil müssen Weltmeister USA undd Schweden ums Weiterkommen bangen.

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Gruppe A

Österreich – Deutschland 2:6

Deutschland hat einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um die Viertelfinal-Plätze gefeiert. Die Deutschen fügten Österreich, das mit drei Siegen in die Eishockey-WM gestartet ist, die zweite Niederlage zu und rückten bis auf zwei Punkte heran. Während Deutschland nur noch ein ausstehendes Spiel (gegen Grossbritannien) hat, steht Österreich noch gegen Finnland und die USA auf dem Eis.

Die Österreicher gingen durch Leon Wallner früh im zweiten Drittel in Führung, doch folgte die Antwort von Deutschlands Lukas Reichel sofort. Zehn Minuten später gingen die Deutschen dann in Führung, die sie nicht mehr abgaben. Vinzenz Rohrer, der in der abgelaufenen Saison leihweise erneut für die ZSC Lions stürmte, gelang im Schlussdrittel beim Stand von 1:4 lediglich noch ein Ehrentreffer zugunsten des Teams von Roger Bader. Ein Powerplay-Tor und ein Treffer ins leere Tor über fünf Minuten vor Schluss führten dann zum 6:2-Sieg für Deutschland.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Lettland – USA 4:2

Lettland kommt nach dem 2:0-Sieg gegen Deutschland zum zweiten Erfolg an der Eishockey-WM. Die Letten schaffen gegen die USA die grosse Überraschung und setzen sich 4:2 durch. Damit steht der Olympiasieger nach fünf Partien mit nur fünf Punkten auf Platz 5. Für die Viertelfinals müssten die US-Amerikaner mindestens noch zwei Kontrahenten überholen. Österreich steht mit neun Zählern aus fünf Spielen auf Platz 3, Deutschland liegt mit sieben Punkten auf Platz 4, hat aber nur noch ein Spiel zu absolvieren, und Lettland ist einen Punkt vor der USA.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Die Letten gingen in der 9. Minute durch Haralds Egle in Führung und verteidigten diese ziemlich genau 26 Minuten lang. Dann gelang Matthew Tkachuk – der einzige Goldmedaillengewinner von Mailand im Kader – in einem Powerplay aber sein erster WM-Treffer im zweiten Spiel. Darauf konnten die USA aber nicht aufbauen. Der lettische Goalie Kristers Gudlevskis, der schon gegen die Schweiz geglänzt und gegen Deutschland gehext hatte, brachte das US-Team mit insgesamt 45 Paraden zum Verzweifeln.

Im Schlussdrittel brachte Kloten-Stürmer Deniss Smirnovs den Aussenseiter wieder in Führung, bevor Sandis Vilmanis eine Minute vor Schluss ins leere Tor zum 3:1 traf. Die umgehende Antwort der US-Amerikaner brachte nur kurz Hoffnung – denn wiederum nur neun Sekunden später traf Vilmanis erneut ins vom Goalie verlassene Tor.

Die Letten schaffen gegen die USA die grosse Überraschung. Bild: keystone

Schweiz – Ungarn 9:0

Die Tabelle:

Gruppe B

Norwegen – Schweden 3:2

Schweden muss sich ernsthafte Sorgen um die Viertelfinal-Qualifikation machen. Völlig überraschend musste sich die Tre Kronor Norwegen 2:3 geschlagen geben. Entscheidend waren dabei zwei Unterzahltore des Aussenseiters: Sowohl Noah Steen zum 2:1 als auch Eirik Salsten zum 3:2-Endstand trafen, als einer ihrer Mitspieler auf der Strafbank sass.

Grosse Ekstase beim Aussenseiter. Bild: keystone

Mit der Niederlage gegen Norwegen steht das Team des künftigen Servette-Trainers Sam Hallam nur auf Platz 5, das letzte Gruppenspiel absolviert es am Dienstag gegen die Slowakei. Um sich noch für die K.o.-Runde zu qualifizieren, muss Schweden auf Schützenhilfe hoffen – in den Viertelfinals wäre es ein möglicher Gegner für die Nati.

Die Norweger feierten bereits ihren dritten Sieg und bleiben damit auf Viertelfinalkurs. Gegen Tschechien oder Dänemark wird es in den letzten Spielen aber wahrscheinlich noch Punkte brauchen, um definitiv weiterzukommen.

Die Highlights der Partie.

Slowakei – Tschechien 2:3

Die Slowakei ist nicht mehr ungeschlagen. Tschechien bezwingt den Nachbarn 3:2 und zieht gleich an diesem vorbei auf Platz 2 in der Gruppe B. Mit dem dritten Sieg in Folge – unter anderem gegen Schweden – haben die Tschechen eindrücklich auf die Blamage gegen Slowenien (2:3 n. V.) reagiert.

Zum Matchwinner wurde gegen die Slowakei der frühere SCRJ-Star Roman Cervenka, der in der 53. Minute das Siegtor erzielte. Zuvor hatten die Tschechen bereits zweimal geführt, doch gelang der Slowakei beide Male der Ausgleich. Auf den dritten Treffer hatten die Slowaken dann aber keine Antwort mehr. Trotz der Niederlage bleiben sie aber auf Viertelfinal-Kurs.

Die Highlights der Partie.

Dänemark – Slowenien 4:0

Dänemark gelingt ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Dank eines 4:0-Erfolgs gegen Slowenien haben die Dänen nun ihre ersten Punkte. Wirklich abstiegsgefährdet waren sie aber nicht, hatten sie ihre ersten vier Spiele doch gegen die Topteams der Gruppe B und treffen nun noch auf Italien und Norwegen. Ein Abstieg von Dänemark wäre eine grosse Überraschung.

Die Highlights des Spiels.

Für Slowenien bleibt die Gefahr jedoch gross, da zum Abschluss der Gruppenphase noch das Duell gegen Italien ansteht. Am Ende steigen die beiden schwächsten Teams über beide Gruppen gesehen ab, es könnte also auch zwei Nationen aus derselben Gruppe treffen. In Gruppe A ist Grossbritannien weiterhin punktlos.