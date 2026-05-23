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Eishockey-WM: USA unterliegt Lettland – Viertelfinals in Gefahr

Latvia&#039;s Deniss Smirnovs, right, celebrates his 2-1 goal with Latvia&#039;s Arturs Andzans, left, and Latvia&#039;s Ralfs Freibergs, center, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Champ ...
Die Letten schaffen gegen die USA die grosse Überraschung.Bild: keystone

USA unterliegt auch Lettland – Viertelfinal-Qualifikation in grosser Gefahr

23.05.2026, 15:2623.05.2026, 15:26

Gruppe A

Lettland – USA 4:2

Lettland kommt nach dem 2:0-Sieg gegen Deutschland zum zweiten Erfolg an der Eishockey-WM. Die Letten schaffen gegen die USA die grosse Überraschung und setzen sich 4:2 durch. Damit steht der Olympiasieger nach fünf Partien mit nur fünf Punkten auf Platz 5. Für die Viertelfinals müssten die US-Amerikaner mindestens noch einen Kontrahenten überholen. Österreich steht mit neun Zählern aus vier Spielen auf Platz 3, Lettland ist nach fünf Partien einen Punkt vor der USA.

Die Letten gingen in der 9. Minute durch Haralds Egle in Führung und verteidigten diese ziemlich genau 26 Minuten lang. Dann gelang Matthew Tkachuk – der einzige Goldmedaillengewinner von Mailand im Kader – in einem Powerplay aber sein erster WM-Treffer im zweiten Spiel. Darauf konnten die USA aber nicht aufbauen. Kloten-Stürmer Deniss Smirnovs brachte den Aussenseiter im Schlussdrittel wieder in Führung, bevor Sandis Vilmanis eine Minute vor Schluss ins leere Tor zum 3:1 traf. Die umgehende Antwort der US-Amerikaner brachte nur kurz Hoffnung – denn wiederum nur neun Sekunden später traf Vilmanis erneut ins vom Goalie verlassene Tor.

Latvia&#039;s Deniss Smirnovs, left, scores the 2-1 goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Latvia and United States, at the Swiss Lif ...
Die US-Amerikaner müssen um die Viertelfinal-Qualifikation zittern.Bild: keystone

Die Tabelle:

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Gruppe B

Dänemark – Slowenien 4:0

Dänemark gelingt ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Dank eines 4:0-Erfolgs gegen Slowenien haben die Dänen nun ihre ersten Punkte. Wirklich abstiegsgefährdet waren sie aber nicht, hatten sie ihre ersten vier Spiele doch gegen die Topteams der Gruppe B und treffen nun noch auf Italien und Norwegen. Ein Abstieg von Dänemark wäre eine grosse Überraschung.

Denmark&#039;s Markus Lauridsen, Patrick Russell, Anders Koch and Nick Olesen, from left, celebrate after their side&#039;s 4th goal, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship prel ...
Nach den vier schwierigen Duellen gegen die Topteams hat Dänemark nun seinen ersten Sieg.Bild: keystone

Für Slowenien bleibt die Gefahr jedoch gross, da zum Abschluss der Gruppenphase noch das Duell gegen Italien ansteht. Am Ende steigen die beiden schwächsten Teams über beide Gruppen gesehen ab, es könnte also auch zwei Nationen aus derselben Gruppe treffen. In Gruppe A ist Grossbritannien weiterhin punktlos.

Die Tabelle:

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