Keine Spur von Alterserscheinungen: Der 41-jährige Andres Ambühl schenkt den Ungarn gleich drei Treffer ein. Bild: keystone

Die Schweizer feiern «Büeli» nach der WM-Gala – einer sah seinen Hattrick voraus

Andres Ambühl trifft beim 10:0-Kantersieg der Schweizer Nati an der WM in Dänemark gegen Ungarn gleich dreimal. Der 41-Jährige wird nach seiner Gala von seinen Teamkollegen gefeiert. Einer sah den Hattrick gar kommen.

Nico Conzett

Es ist eine dieser Feel-Good-Geschichten, die der Sport manchmal schreibt: der 41-jährige Andres Ambühl, WM-Rekordspieler und Davoser Legende, trifft bei seinem letzten grossen Turnier in einer Partie – dreifach. Gegen Ungarn netzt Oldie Ambühl zum 1:0, 7:0 und zum 9:0. Die WM-Tore 29 bis 31. Er kommentierte den Sieg in seiner unvergleichlichen kultigen Unaufgeregtheit.

Es dürfte wohl kaum einen Schweizer Hockeyfan geben, der Ambühl dieses Erlebnis nicht gönnt. Mit Sicherheit sagen lässt sich das über Ambühls Teamkollegen. Ein vom Schweizer Verband gepostetes Video zeigt, wie Ambühl nach der Partie routinemässig in die Kabine marschiert und sich an seinen Platz begibt. Es scheint ungewöhnlich ruhig, und Ambühl scheint wohl bereits zu ahnen, dass gleich etwas passieren wird, als er etwas skeptisch in die Runde blickt:

Und tatsächlich: Nur Sekunden später stürmen seine Teamkollegen auf ihn zu und feiern den Team-Oldie, indem sie ihn mit Trinkflaschen-Inhalt ins Visier nehmen.

So wird «Büeli» in der Kabine gefeiert: Video: watson/X

Ambühls Torrausch kam derweil nicht für alle Natikollegen unerwartet – einer prophezeite das Kunststück sogar: NHL-Star Timo Meier. «Ich will ja nicht angeben», sagte der Stürmer der New Jersey Devils nach dem Spiel schmunzelnd.

«Aber ich habe heute Morgen vorausgesagt, dass 'Büeli' einen Hattrick schiesst.»

Der Herisauer war nicht nur stolz auf seine scheinbar hellseherischen Fähigkeiten, er war auch voll des Lobes für seinen 13 Jahre älteren Teamgefährten. «Es ist sensationell, was er leistet», schwärmte Meier. «Man hat es, glaube ich, auf der Bank gesehen, wie alle sich freuen. Auch die Fans, dass er noch auf einem solchen Niveau spielt. Hut ab!» Meier selber konnte sich derweil auch für sich selbst freuen. Er erzielte seine ersten beiden Turniertore.

Timo Meier trifft selbst und freut sich für seinen Teamkollegen. Bild: keystone

Dass Meier die drei Tore Ambühls tatsächlich vorausgesagt hat, bestätigt dieser selbst:

«Als er das am Morgen sagte, habe ich noch gelacht.»

Und was denkt er nun selbst über seine Leistung?

«Ja, das ist dann noch eine hübsche Zugabe, wichtig ist der Sieg.»

Aus der Ruhe bringen liess sich «Büeli» noch nie – und er wird unter Garantie auch nicht an seiner letzten WM damit anfangen.