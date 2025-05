Gala von Kanadas Superstars – Kantersieg für Tschechien und Dänemarks Coup

Der Spielplan der IIHF Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark

Co-Gastgeber Dänemark hielt sich mit dem Sieg die Möglichkeit auf die Qualifikation für die Viertelfinals offen. Die Dänen sind mit einer Partie mehr derzeit punktgleich mit den viertplatzierten Deutschen, auf die sie in ihrem letzten Gruppenspiel am Dienstagabend treffen.

Roman Cervenka, einst in Diensten von Fribourg-Gottéron, der ZSC Lions und der Rapperswil-Jona Lakers, war dreifacher Torschütze. Matej Stransky, Stürmer des HC Davos, traf zweimal.

Nach einem in der ersten Viertelstunde eingehandelten 0:3-Rückstand reagierte Deutschland eindrücklich und meldete sich im Mitteldrittel zurück. Jonas Müller und Wojciech Stachowiak trafen innert 48 Sekunden zum 2:3 und 3:3.

Die Ahornblätter stehen auch nach dem fünften Auftritt mit dem Punktemaximum da und haben die Teilnahme an der K.o.-Phase auch auf sicher. Vier Tore bei der 7:0-Gala gegen die Slowakei erzielten die Nordamerikaner mit zwei Doppelschlägen – im ersten Drittel innert 64 Sekunden, im zweiten Abschnitt innerhalb von 51 Sekunden. Sidney Crosby glänzte mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Nathan MacKinnon traf ebenfalls zweimal.

Weiterhin eine makellose Bilanz an dieser WM weist Schweden aus. Die Skandinavier gaben sich vor Heimpublikum in Stockholm keine Blösse. Das 4:0 gegen die Franzosen war der sechste Sieg im sechsten Spiel.

Mikko Lehtonen erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg der Finnen. Der Verteidiger der ZSC Lions traf in der 51. Minute im Powerplay zum 2:0. Finnland belegt in der Tabelle mit 11 Punkten den 3. Platz und ist nicht mehr vom Viertelfinal-Kurs abzubringen.

