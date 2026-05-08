Janis Moser verstärkt die Nati erneut. Bild: keystone

Freigabe von Tampa erhalten – auch Janis Moser verstärkt die Nati an der Heim-WM

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Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft erhält weitere Verstärkung für die Heim-Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg. Nachdem er von den Tampa Bay Lightning die Freigabe erhalten hat, stösst auch Verteidiger Janis-Jérôme Moser zum Team von Jan Cadieux. In den Testspielen vom Wochenende wird der 25-Jährige allerdings nicht zum Einsatz kommen. Er stösst erst am nächsten Mittwoch zum Team.

«Gerade nach den gewichtigen Ausfällen von Andrea Glauser, Michael Fora und Jonas Siegenthaler ist JJ eine umso wertvollere Stütze für unsere Defensive», sagt Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel. Auch Trainer Cadieux zeigt sich erfreut über den hochkarätigen Zuzug: «Mit JJ gewinnen wir einen laufstarken und spielintelligenten Zweiweg-Verteidiger dazu. Mit seiner Übersicht und Ruhe an der Scheibe bringt er wichtige Stabilität und Qualität in unsere Defensive.»

Moser ist nach Roman Josi, Nico Hischier, Nino Niederreiter, Timo Meier und Pius Suter bereits der sechste Schweizer NHL-Spieler, der die Nati fürs Heimturnier verstärkt. Weiterhin offen ist, ob auch Philipp Kurashev einsatzfähig ist. Der Berner müsse noch medizinische Tests abwarten, teilte der Schweizer Eishockeyverband vor einigen Tagen mit. Der Status des San-Jose-Stürmers werde von Tag zu Tag neu beurteilt.

Die Schweizer Nati startet heute in einer Woche in die WM. Am Freitagabend des 15. Mai um 20.20 Uhr eröffnet sie das Turnier in der Finalrevanche gegen Titelverteidiger USA. (abu)