Roman Josi punktet für Nashville zum 10. Mal in Folge – und jagt NHL-Rekord



Bild: AP

«Nicht von dieser Welt» – Josi dominiert die NHL und punktet herrlich zum 10. Mal in Folge

Roman Josi hat in der Nacht auf heute in der NHL gepunktet. Mittlerweile haben wir uns an Meldungen wie diese gewöhnt, ist es doch bereits das 10. Spiel in Serie, in dem es der Schweizer auf die Skorerliste geschafft hat. Das 4:4 gegen Anaheim bereitete der Verteidiger mustergültig vor.

Zuletzt absolvierte Josi am 15. Dezember gegen Dallas eine Partie ohne Skorerpunkt. Seither hat er folgende Spiele absolviert:

17. Dez. vs. NY Rangers: 2 Tore, 1 Assist

2 Tore, 1 Assist 18. Dez. vs. NY Islanders: 1 Tor

1 Tor 20. Dez. vs. Ottawa Senators: 1 Tor

1 Tor 22. Dez. vs. Boston Bruins: 2 Tore

2 Tore 24. Dez. vs. Arizona Coyotes: 1 Tor, 1 Assist

1 Tor, 1 Assist 28. Dez. vs. Pittsburgh Penguins: 1 Assist

1 Assist 29. Dez. vs. Pittsburgh Penguins: 3 Assists

3 Assists 1. Jan. vs. Dallas Stars: 2 Assists

2 Assists 5. Jan. vs. LA Kings: 2 Assists

2 Assists 6. Jan. vs. Anaheim Ducks: 1 Assist

Damit kommt der Schweizer auf satte 18 Skorerpunkte (7 Tore und 11 Assists) in den letzten 10 Partien. In dieser Saison hat er in 41 Spielen 44 Punkte gesammelt und damit mehr als einen Punkt pro Partie auf dem Konto. Seine bisher produktivste Saison hatte Roman Josi 2015/16 mit total 61 Punkten. Zieht er seine aktuelle Pace durch, kommt er Ende Saison auf 88 Skorerpunkte.

Seine aktuelle Serie von 10 Spielen mit immer mindestens einem Punkt bringt den Schweizer in einen elitären Kreis. Seit 1999/2000 haben es bloss 6 andere Verteidiger geschafft, über einen solchen Zeitraum immer zu skoren. Den Rekord hält Shayne Gostisbehere, der in der Saison 2015/16 in 15 Partien in Serie erfolgreich war.

Roman Josi of the @PredsNHL became the eighth defenseman in the last 20 years to register a point streak of at least 10 games. #NHLStats pic.twitter.com/QWr7vB1TDP — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 6, 2020

Mit seinen Leistungen hat sich Josi auch ernsthaft ins Gespräch um die Norris Trophy, die Auszeichnung für den besten Verteidiger der Saison, gebracht. Sein grösster Konkurrent um die Trophäe ist John Carlson. Der Verteidiger der Washington Capitals hat nach 43 Spielen bereits 52 Punkte auf dem Konto. Defensiv spielt er zwar nicht so konstant wie Roman Josi, dafür ist er in der Offensive noch etwas produktiver.

Die produktivsten Verteidiger der NHL: screenshot: nhl.com

Bei Nashville sind sie sich zumindest schon mal sicher, dass der Schweizer nicht von dieser Welt sei, und würden gerne 100 weitere Josis bestellen.

Bis zum All-Star-Game am 25. Januar, bei dem Roman Josi zum dritten Mal dabei ist, stehen für die Predators noch 6 Spiele auf dem Programm – skort bis dahin der Schweizer immer, reist er als Rekordhalter der Neuzeit zur prestigeträchtigen Begegnung der besten NHL-Spieler. Als nächste Gegner warten in der Nacht auf Mittwoch aber erstmal die Boston Bruins auf Roman Josi.

