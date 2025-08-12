Der Schweizer Doublesieger bezahle eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro (rund 2,35 Mio. Franken). Broschinski verstärkt damit das dünn besetzte Sturmzentrum aus Albian Ajeti und Kevin Carlos. Auch der FC St.Gallen von Trainer Enrico Maassen, der den 1,90-Meter-Hünen aus der Zeit bei der Reserve von Borussia Dortmund kennt, war angeblich interessiert. Der aktuelle Leader der Super League habe gemäss «Blick» aber nicht einmal die Hälfte geboten. (nih)
Mortiz Broschinski 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 34 Spiele, 1 Tor, 3 Assists