Lausanne demütigt den Rivalen im Léman-Derby

Lausanne schafft «Stängeli» gegen Genf + HCD bleibt makellos + ZSC patzt in Langnau

Lausanne – Genf 11:0

Was für eine Dominanz vom HC Lausanne und welch Demütigung für den HC Genf-Servette! Gleich mit 11:0 fertigen die Waadtländer den Rivalen im Léman-Derby ab. Theo Rochette traf dabei dreimal und bereitete einen weiteren Treffer vor. Ebenfalls vier Skorerpunkte sammelten der Kanadier Drake Caggiula und der Schwede Erik Brannstrom, denen beiden je zwei Tore und Assists gelangen. Übertroffen wurde das Trio lediglich durch den US-Amerikaner Austin Czarnik (1 Tor, 4 Assists).

Während Lausanne nicht aus dem Jubeln heraus kam, waren Tim Bozon und Co. völlig demoralisiert. Bild: keystone

Lausanne - Genève-Servette 11:0 (2:0, 6:0, 3:0)

9525 Zuschauer. SR Lemelin (USA)/Stricker, Stalder/Francey.

Tore: 8. Rochette (Oksanen, Baragano) 1:0. 18. Brannström (Rochette, Czarnik/bei 5 gegen 3) 2:0. 21. (20:25) Caggiula (Czarnik) 3:0. 23. (22:04) Bougro (Prassl, Vouardoux) 4:0. 24. (23:24) Czarnik (Caggiula) 5:0. 30. Rochette (Riat/Unterzahltor!) 6:0. 36. Riat (Brannström, Caggiula) 7:0. 39. Caggiula (Czarnik, Zehnder) 8:0. 44. (43:37) Brannström (Czarnik, Heldner) 9:0. 45. (44:24) Fiedler (Oksanen, Riat) 10:0. 51. Rochette (Brannström, Oksanen/Powerplaytor) 11:0.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lausanne, 4mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Oksanen; Manninen.

Lausanne: Hughes; Heldner, Brannström; Niku, Marti; Baragano, Fiedler; Vouardoux, Sansonnens; Zehnder, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Fuchs, Jäger, Kahun; Prassl, Bougro, Douay.

Genève-Servette: Charlin (24. Mayer); Le Coultre, Saarijärvi; Karrer, Berni; Rutta, Chanton; Sutter, Ignatavicius; Puljujärvi, Manninen, Bozon; Beck, Jooris, Vesey; Praplan, Pouliot, Rod; Miranda, Verboon, Hischier.

Bemerkungen: Lausanne ohne Suomela (verletzt), Genève-Servette ohne Granlund, Richard (beide verletzt) und Akeson (überzähliger Ausländer).

Davos – Kloten 4:2

Der HCD gewinnt auch das vierte Spiel der Saison und bleibt mit der maximalen Punkteausbeute Leader der National League.

Die Davoser durften erneut jubeln. Bild: keystone

Davos - Kloten 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

3492 Zuschauer. SR Gerber/Hungerbühler, Bachelut/Obwegeser.

Tore: 9. (8:02) Stransky (Kessler, Corvi/Powerplaytor) 1:0. 10. (9:34) Frehner 2:0. 25. Puhakka (Gignac) 2:1. 27. Tambellini (Ryfors) 3:1. 41. (40:37) Lindroth (Gignac/Powerplaytor) 3:2. 56. Dahlbeck (Stransky) 4:2.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 3mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Zadina; Puhakka.

Davos: Aeschlimann; Fora, Frick; Andersson, Dahlbeck; Gross, Jung; Barandun; Nussbaumer, Ryfors, Tambellini; Stransky, Corvi, Knak; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Egli, Parrée; Gredig.

Kloten: Fadani; Wolf, Lindroth; Profico, Klok; Delémont, Steiner; Hausheer, Kellenberger; Simic, Gignac, Puhakka; Meyer, Leino, Ramel; Weibel, Smirnovs, Schreiber; Körbler, Derungs, Schäppi.

Bemerkungen: Davos ohne Müller (verletzt) und Lemieux (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Diem, Simon Meier, Morley und Waeber (alle verletzt). Kloten ab 57:38 ohne Torhüter.

Langnau – Zürich 2:1

Das zweite National-League-Team, das nach drei Partien eine makellose Bilanz aufwies, patzte derweil. Die ZSC Lions unterlagen bei den SCL Tigers 1:2. Nach dem frühen Führungstreffer von Oskars Lapinskis blieb es lange beim 1:0 für die Emmentaler, in der 48. Minute erhöhte Dario Rohrbach dann für die Gastgeber. Der Anschlusstreffer des ZSC durch Pontus Aberg in der 59. Minute kam dann zu spät.

Die ZSC Lions verloren erstmals in dieser Saison. Bild: keystone

SCL Tigers - ZSC Lions 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

5100 Zuschauer. SR Hebeisen/Dipietro, Meusy/Urfer.

Tore: 5. Lapinskis (Phil Baltisberger) 1:0. 48. Rohrbach (O'Reilly) 2:0. 59. Aberg (Riedi) 2:1 (ohne Torhüter).

Strafen: je 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Mäenalanen; Malgin.

SCL Tigers: Boltshauser; Kinnunen, Mathys; Meier, Phil Baltisberger; Erni, Guggenheim; Lehmann; Julian Schmutz, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Allenspach, Felcman, Bachofner; Petrini, Salzgeber, Lapinskis.

ZSC Lions: Zumbühl; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Geering, Ustinkov; Trutmann; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Frödén, Sigrist, Balcers; Aberg, Bader, Riedi; Chris Baltisberger, Baechler, Henry; Olsson.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Fahrni, Paschoud, Petersson, Riikola und Flavio Schmutz (alle verletzt), ZSC Lions ohne Andreoff und Grant (beide verletzt). ZSC Lions von 56:08 bis 57:24, 57:43 bis 58:22 und ab 59:08 ohne Torhüter.

Bern – Ambri-Piotta 3:1

Spielbericht folgt.

Der SC Bern dreht die Partie und feiert den zweiten Saisonsieg. Bild: keystone

Bern - Ambri-Piotta 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

14'301 Zuschauer. SR Tscherrig/Ruprecht, Gnemmi/Bürgy.

Tore: 20. (19:49) Heed (DiDomenico/Powerplaytor) 0:1 (ohne Torhüter). 31. Bemström (Merelä, Marco Müller/Powerplaytor) 1:1 (ins leere Tor). 40. (39:43) Alge (Marco Müller, Vermin) 2:1 (ins leere Tor). 58. Füllemann (Alge, Merelä) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Merelä; Zgraggen.

Bern: Reideborn; Häman Aktell, Lindholm; Untersander, Füllemann; Vermin, Rhyn; Kindschi; Merelä, Marco Müller, Ritzmann; Lehmann, Aaltonen, Bemström; Marchon, Baumgartner, Alge; Simon Moser, Graf, Scherwey; Schild.

Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Virtanen, Bachmann; Heed, Terraneo; Dario Wüthrich, Zgraggen; Pezzullo; DiDomenico, Heim, Formenton; Joly, Manix Landry, De Luca; Bürgler, Tierney, Pestoni; Zwerger, Lukas Landry, Miles Müller; Kostner.

Bemerkungen: Bern ohne Ejdsell, Kreis, Loeffel (alle verletzt) und Iakovenko (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Grassi (beide verletzt) und Petan (überzähliger Ausländer). Ambri-Piotta von 18:09 bis 59:01 und ab 59:15 ohne Torhüter.

Ajoie – Rapperswil-Jona 2:4

Spielbericht folgt.

Trotz frühem Rückstand bei Ajoie kam der SCRJ zum dritten Sieg im vierten Saisonspiel. Bild: keystone

Ajoie - Rapperswil-Jona Lakers 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

3437 Zuschauer. SR Borga/Arpagaus, Bichsel/Humair.

Tore: 1. (0:30) Friman (Bellemare) 1:0. 2. (1:49) Moy (Jelovac) 1:1. 30. (29:11) Strömwall (Dünner/Powerplaytor) 1:2. 30. (29:38) Moy (Strömwall, Albrecht) 1:3. 48. Moy (Strömwall) 1:4. 52. Devos (Wick) 2:4.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 1mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Devos; Lammer.

Ajoie: Ciaccio; Anttoni Honka, Fischer; Friman, Berthoud; Pilet, Nussbaumer; Christe; Robin, Bellemare, Bozon; Wick, Devos, Pedretti; Mottet, Gauthier, Nättinen; Sopa, Schläpfer, Veckaktins; Schmutz.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Julius Honka, Maier; Kellenberger, Larsson; Capaul, Jelovac; Dufner; Lammer, Dünner, Wetter; Fritz, Rask, Zangger; Moy, Albrecht, Strömwall; Graf, Taibel, Embacher; Hofer.

Bemerkungen: Ajoie ohne Cavalleri, Fey, Garessus, Hazen, Pouilly, Romanenghi, Thiry und Turkulainen (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Jensen (verletzt). Ajoie ab 57:58 ohne Torhüter.

Zug – Fribourg 4:5 n. P.

Spielbericht folgt.

Die Aufholjagd bringt nur einen Punkt: Der EVZ unterliegt Fribourg nach Penaltyschiessen. Bild: keystone

Zug - Fribourg-Gottéron 4:5 (1:1, 1:3, 2:0, 0:0) n.P.

6879 Zuschauer. SR Stolc (SVK)/Wiegand, Cattaneo/Schlegel.

Tore: 4. Schmid (Bertschy) 0:1. 16. Sklenicka (Leuenberger, Wey) 1:1. 31. Sklenicka (Hofmann) 2:1. 33. Schmid 2:2. 35. (34:21) Sörensen (Kapla, Wallmark/Powerplaytor) 2:3. 36. (35:24) Borgström (Sörensen) 2:4. 54. Sklenicka (Martschini) 3:4. 59. Martschini (Sklenicka, Kubalik) 4:4.

Penaltyschiessen: Johnson -, Martschini -; Sörensen -, Kubalik -; Borgström 0:1, Hofmann -; Biasca -, Sklenicka 1:1; Schmid 1:2, Kovar -.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Wingerli; Sörensen.

Zug: Genoni; Diaz, Sklenicka; Tobias Geisser, Moret; Balestra, Stadler; Mischa Geisser; Martschini, Wingerli, Kubalik; Antenen, Senteler, Herzog; Vozenilek, Kovar, Hofmann; Wey, Leuenberger, Eggenberger; Lindemann.

Fribourg-Gottéron: Berra; Kapla, Johnson; Streule, Seiler; Rathgeb, Jecker; Wülser; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Borgström; Sörensen, Wallmark, Marchon; Etter, Walser, Gerber; Dorthe.

Bemerkungen: Zug ohne Bengtsson, Riva, Schlumpf (alle verletzt), Künzle und Tatar (beide gesperrt), Fribourg-Gottéron ohne Glauser (verletzt) und Nemeth (krank). Zug von 1:50 bis 1:54 ohne Torhüter.

Biel – Lugano 3:2 n. V.

Spielbericht folgt.

Dank Sieg in der Verlängerung: Biel punktet erstmals. Bild: keystone

Biel - Lugano 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) n.V.

5321 Zuschauer. SR Kaukokari (FIN)/Staudenmann, Huguet/Gurtner.

Tore: 37. Aebischer (Sgarbossa) 0:1. 49. Sanford (Carrick/Powerplaytor) 0:2. 52. Cajka (Hultström, Sylvegaard) 1:2. 56. Sylvegaard (Andersson) 2:2. 61. (60:59) Rajala (Haas) 3:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 plus 5 Minuten (Perlini) plus Spieldauer (Perlini) gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Sylvegaard; Simion.

Biel: Säteri; Laaksonen, Zryd; Hultström, Dionicio; Burren, Stampfli; Blessing, Grossmann; Sylvegaard, Andersson, Cajka; Hofer, Haas, Kneubuehler; Sablatnig, Nicolas Müller, Rajala; Cattin, Christen, Braillard.

Lugano: Schlegel; Carrick, Mirco Müller; Aebischer, Dahlström; Jesper Peltonen, Alatalo; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Bertaggia; Fazzini, Sgarbossa, Perlini; Cormier, Sanford, Canonica; Tanner, Morini, Aleksi Peltonen; Lee.

Bemerkungen: Biel ohne Neuenschwander () und Sallinen (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Kupari, Sekac und Marco Zanetti (alle verletzt). (nih/sda)