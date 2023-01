Bild: keystone

Lakers schlagen den ZSC +++ 12-Tore-Spektakel in Bern +++ Ajoie gewinnt gegen Davos

Genève-Servette baut die Tabellenführung auf vier Punkte aus. Während die Genfer in Bern 7:5 siegen, unterliegt Verfolger Biel bei Ambri-Piotta 3:4 nach Verlängerung.

Ajoie – Davos 3:2nP

2023 gilt: Wenn Davos der Gegner ist, fällt die Entscheidung im Penaltyschiessen. Das war im neuen Jahr zum dritten Mal der Fall, zum ersten Mal mit dem schlechteren Ende für die Bündner.

Während auf Seiten von Ajoie Guillaume Asselin und Philip-Michael Devos im Shootout erfolgreich waren, traf auf Seiten des HCD einzig Matej Stransky. Die Davoser hatten im letzten Drittel ein 0:2 aufgeholt.

Bild: keystone

Ajoie - Davos 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0) n.P.

4610 Zuschauer. - SR Wiegand/Hungerbühler, Steenstra (CAN)/Gnemmi.

Tore: 20. (19:08) Gauthier (Hazen) 1:0. 23. Huber (Sciaroni, Frossard) 2:0. 44. Corvi (Stranský) 2:1. 49. Rasmussen (Barandun, Ambühl) 2:2.

Penaltyschiessen: Rasmussen -, Asselin 1:0; Ambühl -, Devos 2:0; Bristedt -, Gauthier -; Stranský 2:1, Hazen -; Corvi -.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ajoie, 2mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Devos; Corvi.

Ajoie: Ciaccio; Pouilly, Brennan; Birbaum, Pilet; Hauert, Fey; Thiry; Arnold; Hazen, Gauthier, Bozon; Asselin, Devos, Reto Schmutz; Huber, Frossard, Kohler; Sciaroni, Macquat, Vouillamoz.

Davos: Aeschlimann; Fora, Dahlbeck; Nygren, Wellinger; Dominik Egli, Paschoud; Minder; Stranský, Corvi, Nordström; Wieser, Rasmussen, Ambühl; Julian Schmutz, Nussbaumer, Bristedt; Barandun, Chris Egli, Canova; Hammerer.

Bemerkungen: Ajoie ohne Bakos, Derungs, Garessus, Gauthier-Leduc, Romanenghi und Rouiller (alle verletzt), Davos ohne Frehner, Jung, Knak und Prassl (alle verletzt).

Ambri – Biel 4:3nV

Dank zwei Powerplay-Toren von Andre Heim und einem Shorthander von Dominic Zwerger führte Ambri-Piotta gegen Biel nach 34 Minuten 3:0. Dennoch mussten die Leventiner in die Verlängerung, in der Heim in der 64. Minute mit seinem dritten Treffer in dieser Partie für die Entscheidung verantwortlich zeichnete.

Ambri feierte nach zwei Auswärtsniederlagen den ersten Sieg nach dem Jahreswechsel und den fünften Erfolg in Serie vor heimischem Publikum. Gegen Biel war es im dritten Spiel in der laufenden Meisterschaft der erste Sieg. Die Seeländer hatten schon am Vortag gegen Kloten (5:4 n.V.) einen Dreitore-Rückstand (1:4) aufgeholt, diesmal verpassten sie aber den Zusatzpunkt.

Bild: keystone

Ambri-Piotta - Biel 4:3 (2:0, 1:0, 0:3, 1:0) n.V.

6645 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Dipietro, Obwegeser/Duc. - Tore: 4. Heim (Pestoni, Zwerger/Powerplaytor) 1:0. 15. Zwerger (Unterzahltor!) 2:0. 34. Heim (Bürgler, Heed/Powerplaytor) 3:0. 43. Künzle 3:1. 47. Fabio Hofer (Haas) 3:2. 49. Fabio Hofer (Olofsson, Haas) 3:3. 64. Heim 4:3.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Spacek; Fabio Hofer.

Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Isacco Dotti; Virtanen, Fischer; Fohrler, Zaccheo Dotti; Zündel; Bürgler, Heim, Formenton; Pestoni, Spacek, Chlapik; Trisconi, Grassi, Zwerger; Valentin Hofer, Kneubuehler, Eggenberger; Marchand.

Biel: Rytz (48.-49. Simeoni); Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Delémont, Forster; Stampfli; Hischier, Sallinen, Kessler; Fabio Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Froidevaux, Schläpfer, Tanner.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Kostner (verletzt) und McMillan (überzähliger Ausländer), Biel ohne Bärtschi, Schneeberger, Sheahan, Säteri (alle verletzt) und Rajala (gesperrt).

Lausanne – Fribourg 5:3

Die Formkurve von Lausanne und Fribourg-Gottéron war vor der Partie am Samstag diametral anders verlaufen. Während die Waadtländer viermal hintereinander verloren, gewann Fribourg fünfmal in Serie.

Auch die Direktduelle sprachen zu Gunsten von Gottéron, das Lausanne fünfmal in Folge bezwungen hatte. Doch es kam anders, siegte doch der LHC 5:3. Verteidiger Lukas Frick schoss zwei der fünf Tore der Gastgeber.

Bild: keystone

Lausanne - Fribourg-Gottéron 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

8809 Zuschauer. - SR Lemelin (CAN)/Ruprecht, Altmann/Gurtner.

Tore: 2. Sekac (Jelovac, Pedretti) 1:0. 14. Dufner (Schmid) 1:1. 22. Jäger (Jelovac) 2:1. 28. Sörensen (Powerplaytor) 2:2. 31. Sidler (Gernat/Powerplaytor) 3:2. 37. Frick (Gernat) 4:2. 39. De la Rose (Sörensen) 4:3. 60. (59:59) Frick (Unterzahltor!) 5:3 (ins leere Tor).

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Lausanne, 2mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Kovacs; Bertschy.

Lausanne: Punnenovs; Gernat, Frick; Jelovac, Marti; Glauser, Genazzi; Sidler; Hügli, Jäger, Raffl; Bozon, Maillard, Kenins; Kovacs, Emmerton, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Pedretti.

Fribourg-Gottéron: Hughes; Gunderson, Jecker; Diaz, Seiler; Sutter, Dufner; Chavaillaz; Bertschy, Rask, Mottet; Bykow, Walser, Jörg; Schmid, Desharnais, Kuokkanen; Marchon, De la Rose, Sörensen; Rossi.

Bemerkungen: Lausanne ohne Heldner, Krakauskas (beide verletzt), Almond (krank), Audette, Laurikainen und Panik (alle überzählige Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Berra, Sprunger (beide verletzt) und Vainio (überzähliger Ausländer). Fribourg-Gottéron von 58:24 bis 59:59 ohne Torhüter.

Rapperswil – Zürich 5:2

Die ZSC Lions gehören immer mehr zu den Lieblingsgegnern der Rapperswil-Jona Lakers. Die St. Galler feierten mit 5:2 den siebenten Sieg in den letzten neun Partien gegen die Zürcher, den dritten im ebenso vielten Duell in dieser Saison.

Grossen Anteil an den drei Punkten hatte mit einem Treffer und zwei Assists Verteidiger Maxim Noreau, der auf diese Spielzeit hin nach vier Jahren bei den Lions zu den Lakers gewechselt war. Unter die Torschützen beim Heimteam reihte sich auch Roman Cervenka ein – der Tscheche hat in den drei Spielen im neuen Jahr nicht weniger als sieben Treffer geschossen..

Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers - ZSC Lions 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

6100 Zuschauer. - SR Stricker/Borga, Wolf/Urfer.

Tore: 25. Roe (Wallmark, Bodenmann/Powerplaytor) 0:1. 29. (28:38) Cervenka 1:1. 30. (29:19) Noreau (Cervenka, Schroeder/Powerplaytor) 2:1. 31. (30:42) Hollenstein (Bodenmann) 2:2. 41. (40:51) Rowe (Noreau) 3:2. 47. Schroeder (Moy, Noreau/Powerplaytor) 4:2. 51. Wick (Dünner) 5:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 5mal 2 plus 5 Minuten (Roe) gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Cervenka; Wallmark.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Noreau, Maier; Vouardoux, Profico; Aebischer, Jordan; Baragano; Aberg, Rowe, Cervenka; Moy, Schroeder, Wetter; Zangger, Albrecht, Cajka; Wick, Dünner, Forrer; Brüschweiler.

ZSC Lions: Waeber; Kukan, Phil Baltisberger; Weber, Lehtonen; Trutmann, Geering; Guebey; Chris Baltisberger, Sigrist, Schäppi; Sopa, Lammikko, Texier; Riedi, Roe, Bachofner; Bodenmann, Wallmark, Hollenstein; Graf.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Djuse, Elsener, Jensen und Lammer (alle verletzt), ZSC Lions ohne Andrighetto, Azevedo und Hrubec (alle verletzt).

Bern – Genf 5:7

Wie im ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit in Bern boten der SCB und Genève-Servette ein Spektakel. Hatte das erste Mal das Heimteam 6:5 nach Verlängerung gewonnen, behielt diesmal Servette mit 7:5 die Oberhand. Josh Jooris steuerte vier Assists zum Sieg bei.

Bei den Bernern gelangen Chris DiDomenico ebenfalls vier Punkte, der Kanadier erzielte wie die Genfer Stürmer Marc-Antoine Pouliot und Tanner Richard zwei Tore. Die Berner hatten zuvor viermal hintereinander zu Hause gesiegt.

Bild: keystone

Bern - Genève-Servette 5:7 (0:0, 3:3, 2:4)

15'015 Zuschauer. - SR Kohlmüller (GER)/Hürlimann, Stalder/Meusy.

Tore: 24. DiDomenico 1:0 (Penalty). 27. (26:01) DiDomenico (Untersander/Powerplaytor) 2:0. 27. (26:20) Rod (Winnik, Jooris) 2:1. 31. Ennis (DiDomenico/Powerplaytor) 3:1. 33. Pouliot (Winnik, Omark/Powerplaytor) 3:2. 40. (39:57) Pouliot (Tömmernes, Jooris/Powerplaytor) 3:3. 42. Winnik (Jooris) 3:4. 45. (44:54) Baumgartner (DiDomenico, Ennis) 4:4. 46. (45:28) Richard (Jooris) 4:5. 49. Antonietti (Pouliot, Miranda) 4:6. 51. Vermin (Untersander, Scherwey) 5:6. 60. (59:48) Richard 5:7 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Bern, 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Winnik.

Bern: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Goloubef, Zgraggen; Pinana, Beat Gerber; Füllemann; Fahrni, Lindberg, Moser; Vermin, Sceviour, Scherwey; DiDomenico, Baumgartner, Ennis; Fuss, Bader, Ritzmann; Ryser.

Genève-Servette: Mayer; Chanton, Tömmernes; Le Coultre, Auvitu; Karrer, Maurer; Smons; Praplan, Richard, Omark; Winnik, Jooris, Bertaggia; Miranda, Pouliot, Rod; Antonietti, Berthon, Cavalleri.

Bemerkungen: Bern ohne Bärtschi, Gelinas, Henauer, Kahun, Lehmann und Loeffel (alle verletzt), Genève-Servette ohne Hartikainen, Jacquemet, Smirnovs, Vatanen, Völlmin (alle verletzt) und Filppula (gesperrt). Bern von 57:02 bis 57:16, 57:45 bis 59:02 und 59:14 bis 59:48 ohne Torhüter.

Langnau – Lugano 6:4

Der Start ins neue Jahr war den SCL Tigers mit einer 0:9-Niederlage bei den Rapperswil-Jona Lakers komplett missglückt. Im ersten Heimspiel 2023 legten die Emmentaler gegen Lugano früh die Basis zum 6:4-Sieg. Jules Sturny (7.), Doppel-Torschütze Marc Michaelis (8.) und Nolan Diem (9.) brachten die Gastgeber innert 97 Sekunden 3:0 in Führung.

Besonders erwähnenswert: Vier der sechs Tore der Langnauer schossen Schweizer, zwei davon Flavio Schmutz. Damit setzte sich auch im dritten Saisonduell dieser beiden Mannschaften das Heimteam durch.

Bild: keystone

SCL Tigers - Lugano 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)

5421 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Urban (AUT), Kehrli/Huguet.

Tore: 7. (6:50) Sturny (Berger) 1:0. 8. (7:11) Michaelis (Pesonen) 2:0. 9. (8:27) Diem (Lepistö, Schmutz) 3:0. 15. Fazzini (Thürkauf, Josephs) 3:1. 24. Michaelis (Pesonen, Saarijärvi) 4:1. 26. Carr (Unterzahltor!) 4:2. 40. (39:06) Schmutz (Saarela) 5:2. 43. Alatalo (Bennett) 5:3. 51. (50:14) Connolly (Andersson, Wolf) 5:4. 51. (50:30) Schmutz (Saarijärvi) 6:4.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Michaelis; Connolly.

SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Erni; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Weibel, Eakin, Saarela; Rohrbach, Schmutz, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Diem.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Mirco Müller; Andersson, Riva; Wolf, Guerra; Ugazzi; Zanetti, Arcobello, Marco Müller; Connolly, Herburger, Carr; Fazzini, Thürkauf, Josephs; Gerber, Morini, Bennett; Bedolla.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Cadonau (gesperrt), Lugano ohne Granlund, Koskinen und Walker (alle verletzt). Lugano von 57:11 bis 57:28 und ab 58:09 ohne Torhüter. (abu/sda)