Ajoie geht in Führung – aber muss am Ende um den Sieg zittern. Bild: keystone

Ajoie gewinnt spektakuläre Derby-Serie gegen «La Tchaux» und bleibt erstklassig

In der Liga-Qualifikation ist die Entscheidung gefallen. Ajoie gewinnt Spiel 6 in La Chaux-de-Fonds mit 3:2. Damit geht die Serie mit 4:2 Siegen an die Jurassier, die die Klasse halten und auch nächste Saison in der National League spielen.

Die Kanadier Guillaume Asselin und Jérôme Leduc sorgten mit ihren Treffern in der 57. und 58. Minute für den späten Umschwung zugunsten des Oberklassigen, der mit zwei Niederlagen in die Best-of-7-Serie gestartet war.

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

5225 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Piechaczek (GER), Cattaneo/Altmann.

Tore: 5. Derungs (Frossard/Powerplaytor) 0:1. 22. Rüegsegger (In-Albon, Östlund) 1:1. 52. Topping (Huguenin) 2:1. 57. (56:36) Asselin (Frossard) 2:2. 58. (57:48) Gauthier-Leduc (Macquat, Romanenghi) 2:3.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds, 5mal 2 Minuten gegen Ajoie.

Topskorer: Andersons; Frossard.

La Chaux-de-Fonds: Östlund; Dubois, Huguenin; Boss, Jaquet; Matewa, Gehringer; Fontana; Andersons, Achermann, Olden; Schweri, Wilkins, Bengtsson; Rüegsegger, In-Albon, Topping; Petrini, Privet, Carbis; Voirol.

Ajoie: Wolf; Brennan, Pilet; Gauthier-Leduc, Fey; Birbaum, Hauert; Thiry; Asselin, Frossard, Schmutz; Macquat, Romanenghi, Bozon; Bakos, Rundqvist, Derungs; Arnold, Garessus, Kohler; Vouillamoz.

Bemerkungen: La Chaux-de-Fonds ohne Andersson, Augsburger, Berthon, Eugster und Ulmer (alle verletzt), Ajoie ohne Devos, Gauthier, Hazen, Pouilly und Sciaroni (alle verletzt). La Chaux-de-Fonds ab 58:15 ohne Torhüter. (ram/sda)