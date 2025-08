Der Wind machte Marco Odermatt in Zermatt zu schaffen. Video: instagram

Marco Odermatt ist wieder auf den Ski – aber es gibt da ein Problem 💨

Der Saisonstart im Ski-Weltcup liegt noch über zweieinhalb Monate in der Zukunft, doch die Vorbereitungen der Stars laufen natürlich längst. Am gestrigen Montag war auch Dominator Marco Odermatt erstmals wieder auf den Ski, wie er seinen Fans auf Instagram zeigte. «Aber etwas war anders als normalerweise», schrieb der 27-jährige Nidwaldner zu dem kurzen Video.

So wehte in Zermatt ein starker Wind, der Odermatt zu schaffen machte. Solange sich Odermatt in der Hocke befindet, geht es zwar schleppend vorwärts, doch sobald er sich aufstellt, geht es nur noch in eine Richtung – nämlich rückwärts. So gestaltet sich das Training natürlich schwierig.

Marco Odermatt zeigt, wie sein erster Tag auf den Ski war. Video: instagram

Wobei sich Odermatt zu dem Zeitpunkt auf einem Flachstück befand. Bei den Gefällen, die der vierfache Gesamtweltcupsieger ansonsten zu bewältigen hat, dürfte ihn nicht einmal der stärkste Wind aufhalten können.

Noch bevor Odermatt wieder ins Training auf den Ski einstieg, hatte er eine Biografie angekündigt. Diese soll im November, also nach Saisonstart veröffentlicht werden. Es sei «die erste und einzige autorisierte Marco-Odermatt-Biografie» heisst es in der Ankündigung. Diese werde den Namen «Meine Welt» tragen und solle unter anderem um seine Kindheit sowie seine Interessen abseits der Skipiste gehen.

Odermatt selbst sagt zu seinem Buch: «Um mich wirklich kennenzulernen, gibt es zwei Wege: Entweder man nimmt sich Zeit, besucht meine Heimat Nidwalden und lässt sich von der unvergleichlichen Landschaft verzaubern – oder man schlägt mein Buch auf und taucht Seite für Seite in meine Welt ein.» (nih)