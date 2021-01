Sport

Eishockey

HCD-Sportchef Raeto Raffainer verlässt Davos in Richtung SC Bern



Bild: KEYSTONE

HCD-Sportchef Raffainer verlässt Davos für ein «längerfristiges Projekt» beim SCB

Raeto Raffainer, der bisherige Sportchef des HC Davos, wechselt noch im Lauf dieser Saison als Gesamtverantwortlicher der Sportabteilung zum SC Bern.

Der ehemalige Direktor der Schweizer Nationalmannschaften nimmt in der Geschäftsleitung der Berner Einsitz und wird dort unter anderem der direkte Vorgesetzte von Sportchefin Florence Schelling. Raffainer löst in der Funktion Rolf Bachmann ab, der in der Geschäftsleitung bleibt, sich aber lediglich noch um die Bereiche Kommerz, Sicherheit und Events kümmern wird.

Die Stimmen zum Wechsel

«Florence Schelling bleibt Sportchefin des SCB. Raeto Raffainer ist unter anderem Sparringpartner für uns in der GL, ebenso wie für Florence Schelling. Darum ist nicht nur die neue Funktion wichtig, sondern auch, wer diese besetzt. Der CSO und die GM müssen gut miteinander funktionieren können.»

«Ich kenne Raeto Raffainer aus meiner Zeit in der Nationalmannschaft, wo wir gut zusammengearbeitet haben. Ich freue mich sehr, dass er bald zum SCB stossen wird.»

Bild: keystone

«Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue persönliche Herausforderung und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Ich bin dem HC Davos dankbar für die letzten zwei Jahre und freue mich eine Sport-Organisation zu hinterlassen, die nach der Neuausrichtung und Neustrukturierung fit ist für die Zukunft. Das Engagement beim SCB ist ein längerfristiges Projekt und es ist ein Team-Projekt, zusammen mit dem VR, der GL und dem operativen Sportstaff.»

«Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit der Planung der 1. Mannschaft für die nächste Saison, bis auf die Ausländerpositionen, schon sehr weit fortgeschritten sind. Deshalb stehen wir nicht unter Zeitdruck und können die Evaluation einer neuen Person für diese wichtige Position im Sportbereich mit der nötigen Sorgfalt angehen.»

Bild: SPENGLER CUP

Für Raffainer, der künftig zusammen mit Schelling den ins Trudeln geratenen SCB wieder auf Kurs bringen soll, ist es auch eine Rückkehr an eine ehemalige Arbeitsstätte. Während seiner Aktivkarriere hatte Raffainer drei Jahre (2005 bis 2008) für den SCB gespielt.

Der Wechsel Raffainers zum derzeitigen Tabellenletzten kommt unerwartet. In den letzten Wochen war bei den Bernern vielmehr über ein Engagement von Chris McSorley spekuliert worden. Wann genau Raffainer seinen neuen Job antritt, ist noch offen. Das werde in den kommenden Tagen zwischen den Parteien «einvernehmlich geklärt», so der SCB. (zap/sda)

