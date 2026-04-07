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NHL: Roman Josi trifft, fällt mit Nashville aber aus Playoff-Plätzen

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Erstmals seit den Olympischen Spielen steht Nino Niederreiter wieder auf dem Eis.Bild: keystone

Josi trifft, fällt aber aus Playoff-Plätzen – Niederreiter nach Verletzung zurück

Die Nashville Predators beziehen im Kampf um die Playoffs eine empfindliche Niederlage gegen die Los Angeles Kings – trotz einem Tor und einem Assist von Roman Josi. Nino Niederreiter gibt sein Comeback nach mehr als einmonatiger Verletzungspause. Und Janis Moser unterliegt mit den Tampa Bay Lightning den Buffalo Sabres 2:4.
07.04.2026, 07:5007.04.2026, 07:50

Los Angeles – Nashville 3:2 n. P.

Roman Josi (NSH), 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, 28:09 TOI

Die Nashville Predators um Roman Josi haben eine schmerzhafte Niederlage erlitten. Gegen die Los Angeles Kings, bei denen Kevin Fiala nach wie vor fehlt, unterlag Nashville im Penaltyschiessen. Roman Josi war an beiden Treffern der Gäste beteiligt, erzielte das 2:2 im Schlussdrittel selbst. Im Penaltyschiessen kam er nicht zum Einsatz, von je drei Schützen traf einzig Los Angeles' Adrian Kempe.

Durch die Niederlage im Direktduell verlor Nashville den letzten Playoff-Platz an die Kings, die fünf Runden vor Schluss aber lediglich einen Punkt Vorsprung haben. Die Schlussphase der Saison verspricht also reichlich Spannung – auch weil die San Jose Sharks gegen Chicago gewannen und bei einem Spiel weniger nur einen Zähler weniger auf dem Konto haben als die Predators. Philipp Kurashev war einmal mehr überzählig.

Winnipeg – Seattle 6:2

Nino Niederreiter (WPG), 1 Check, 11:20 TOI

Niederreiter, der seinem Team seit Ende Februar gefehlt hatte, feierte eine gelungene Rückkehr. Zwar konnte sich der Bündner keine Skorerpunkte gutschreiben lassen. Er verliess das Eis bei etwas mehr als elf Minuten Eiszeit aber mit einer Plus-2-Bilanz.

Für die Jets war es ein eminent wichtiger Sieg im Kampf um die Playoffs. Dank dem sechsten Erfolg aus den letzten acht Spielen darf sich das Team aus der kanadischen Provinz Manitoba weiterhin Chancen ausrechnen, auch in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei zu sein. Winnipeg liegt bei noch fünf ausstehenden Partien drei Punkte hinter den Los Angeles Kings, die im Westen den letzten Wild-Card-Platz belegen.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL
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Buffalo – Tampa Bay 4:2

Janis Moser (TB), 2 Schüsse, 19:54 TOI

Buffalo hatte im Duell zweier bereits für die Playoffs qualifizierten Teams gegen die Tampa Bay Lightning den längeren Atem. Die zweimalige Führung des Heimteams wussten die Gäste um Janis Moser noch auszugleichen. Auf das 3:2 durch Jason Zucker kurz vor Spielhälfte hatten sie jedoch keine Antwort mehr. Moser wies nach knapp 20 Minuten Eiszeit eine Minus-1-Bilanz aus. (nih/sda)

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Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
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