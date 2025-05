Kevin Fiala wird die Schweiz an der WM verstärken. Bild: www.imago-images.de

Endlich ist es fix: NHL-Star Kevin Fiala wird die Hockey-Nati an der WM verstärken

Mehr «Sport»

Lange Zeit war unklar, ob der NHL-Spieler Kevin Fiala an die Eishockey-WM reisen wird. Nun hat der Schweizer Eishockeyverband bestätigt dass der Star von den Los Angeles Kings die Schweizer Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden unterstützen wird.

Zunächst sei der 28-Jährige aus persönlichen Gründen noch in Los Angeles geblieben, doch nun soll Fiala bereits auf dem Weg sein und noch heute beim Team ankommen. Die Kings sind in den NHL-Playoffs in der ersten Runde gegen die Edmonton Oilers ausgeschieden.

Das nächste Spiel der Hockey-Nati findet bereits morgen Nachmittag statt. Dann trifft die Schweiz im dritten Gruppenspiel auf die USA. Bereits im Spiel gegen die US-Amerikaner kann mit einem Einsatz von Fiala gerechnet werden. Die Eisgenossen starteten ordentlich in die WM. Gegen Titelverteidiger Tschechien gab es zunächst eine knappe Niederlage nach Verlängerung, doch gestern Abend konnte die Partie gegen Gastgeber Dänemark mit 5:2 gewonnen werden.

Neben Fiala sind mit Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Janis Moser noch vier weitere Spieler aus der NHL im Kader von Trainer Patrick Fischer. In insgesamt 87 Einsätzen (Regular Season und Playoffs) sammelte Fiala 67 Skorerpunkte (38 Tore und 29 Assists).

Vielleicht sehen wir bereits morgen, wie Nico Hischier und Kevin Fiala zusammen jubeln. Bild: keystone

Bereits an der letzten Weltmeisterschaft reiste der St.Galler verspätet an das Turnier. Fiala konnte sofort überzeugen und wurde zum wertvollsten Spieler der WM gewählt. In acht Spielen erzielte der Flügel sieben Tore und bereite sechs weitere Treffer vor. Nati-Trainer Fischer fruet sich über die kommende Unterstützung: «Wir alle kennen Kevin – sein Commitment für das Team und die Schweiz ist beeindruckend. Er gibt stets alles für die Schweiz und liebt es, unser Land mit viel Leidenschaft international zu vertreten. Mit ihm gewinnen wir ein wertvolles, kreatives und torgefährliches Element für unsere Offensive.(riz)