Zug und ZSC Lions auf Achtelfinal-Kurs

Zug und die ZSC Lions sind auf gutem Weg in Richtung Achtelfinals der Champions Hockey League. Lugano muss hingegen zittern.

Die ZSC Lions gewannen in der 5. und zweitletzten Runde auswärts beim sieglosen Mlada Boleslav 1:0. Das einzige Tor erzielte Garrett Roe in Unterzahl, als er von einem Blackout im Spielaufbau der Tschechen profitierte. Für seinen Shutout wehrte Goalie Ludovic Waeber 24 Schüsse ab.

Auch das sechste und letzte Spiel bestreiten die ZSC Lions am kommenden Dienstag zuhause gegen Mlada Boleslav. Mit einem Sieg stehen die Löwen auf jeden Fall in den Achtelfinals.

Zug kam in extremis zum wichtigen Auswärtssieg beim bisherigen Leader RB München. Erst in der 52. Minute glich Dario Simion zum 3:3 aus, und 26 Sekunden, bevor es in eine Verlängerung gegangen wäre, sicherte Captain Jan Kovar den Zentralschweizern sogar noch die vollen drei Punkte.

Diese sind wichtig, denn damit überholten die Zuger die Deutschen und können nun in einer Woche im Heimspiel gegen München alles klar machen. Der andere Achtelfinal-Platz dürfte Rögle nicht zu nehmen sein.

Fribourg-Gottéron weiter makellos

Fribourg-Gottéron bleibt in der Champions Hockey League makellos. In der 5. Runde gewannen die Freiburger zum fünften Mal, diesmal 5:2 im Spitzenkampf beim zuvor ebenfalls ungeschlagenen Leksand.

Nach dem ersten Drittel führten die Schweden noch 2:0, im mittleren Abschnitt wendete das Team von Christian Dubé dank Treffern von Chris DiDomenico im Powerplay, David Desharnais und Nathan Marchon das Blatt.

Als Achtelfinalist standen Gottéron und Leksand schon vor der Partie fest, nun haben die Westschweizer im Rückspiel am kommenden Dienstag beste Chancen auf den Gruppensieg. (sda)

Lugano in Rücklage

Der HC Lugano gerät in der Champions Hockey League nach einer klaren 3:6-Niederlage in Berlin arg in Rücklage. Die Tessiner verloren den zweiten Platz in der Gruppe E an Skelleftea. Gewinnen die Schweden in der letzten Runde noch einmal gegen den bereits für die Achtelfinals qualifizierten Leader Tappara Tampere, scheidet Lugano am kommenden Mittwoch auch bei einem Sieg im Rückspiel gegen die Eisbären Berlin aus.

Der deutsche Meister hatte zuvor noch kein Spiel gewonnen, und auch die Luganesi gingen früh durch Alessio Bertaggia in Führung. Danach passte beim Team von Chris McSorley aber nicht mehr viel zusammen. Bei Spielmitte lagen die Tessiner 1:4 im Rückstand und kamen nicht mehr zurück.

Servette weiter im Kriechgang

Der Playoff-Finalist Genève-Servette kommt weiterhin nicht auf Touren. Die Genfer verlieren zuhause 2:3 gegen den formstarken HC Davos.

Die Bündner waren in der Westschweiz nicht unbedingt das bessere, aber definitiv das effizientere Team. 29 Mal schossen die Spieler von Servette auf das von Sandro Aeschlimann gehütete Tor, ausser dem ersten Doppelpack von Daniel Winnik (im 150. National-League-Spiel) resultierte aber nichts Zählbares. Kaum hatte er zum 2:2 ausgeglichen, konterte der Davoser Schwede Mathias Bromé 57 Sekunden später. Es war im Mitteldrittel bereits das Siegtor.

Mit nur drei Siegen aus den ersten elf Runden ziert Servette gemeinsam mit den SCL Tigers das Tabellenende. Im heimischen Stadion ist ein 3:1-Sieg gegen den SC Bern vom 14. September das einsame Highlight. Der HCD darf sich als Tabellen-Fünfter hingegen nach oben orientieren. (sda)

Die Tabellen:

Die Telegramme:

Mlada Boleslav – ZSC Lions 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



1311 Zuschauer. - SR Pesina/Praak (CZE).

Tore: 37. Roe (Unterzahltor!) 0:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Mlada Boleslav, 6mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions. (sda)

Genève-Servette – Davos 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)



4109 Zuschauer. - SR Lemelin/Mollard, Burgy/Stalder

Tore: 3. Schmutz (Knak) 0:1. 7. Winnik (Filppula) 1:1. 12. Nussbaumer (Frehner) 1:2. 33. (32:12) Winnik (Tömmernes) 2:2. 34. (33:09) Bromé (Rasmussen) 2:3.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 2mal 2 Minuten gegen Davos

PostFinance-Topskorer: Tömmernes; Bromé.Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Vatanen, Le Coultre; Maurer; Karrer, Smons; Vouillamoz, Filppula, Winnik; Moy, Jooris, Patry; Völlmin, Vermin, Miranda; Riat, Berthon, Smirnovs; Cavalleri.Davos: Aeschlimann; Nygren, Heinen; Dominik Egli, Wellinger; Zgraggen, Jung; Stoop, Barandun; Stransky, Rasmussen, Bromé; Wieser, Prassl, Ambühl; Simic, Nussbaumer, Frehner; Knak, Chris Egli, Schmutz

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Antonietti, Guignard, Mercier, Pouliot und Rod (alle verletzt), Davos ohne Corvi (verletzt). Genève-Servette ab 58:46 ohne Torhüter. (sda)

Winterthur – Olten 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)



589 Zuschauer. - SR Ruprecht/Müller, Amport/Gurtner.

Tore: 3. Knelsen (Oehen) 0:1. 9. Nunn (Horansky, Knelsen/Powerplaytor) 0:2. 16. Knelsen (Horansky, Nunn) 0:3. 20. (19:04) Braus (Mainot, Engeler) 1:3. 46. Neuenschwander (Haldimann, Zwissler) 2:3. 60. (59:06) Nunn (Knelsen) 2:4 (ins leere Tor)

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Winterthur, 4mal 2 Minuten gegen Olten. (sda)

Langenthal - Visp 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

1762 Zuschauer – SR Gianinazzi/Wiegand, Francey/Baumgartner

Tore: 3. Riatsch (Ritz, Haberstich) 0:1. 11. Klasen (Chiriaev, Kuonen) 0:2. 15. Burgener (Casserini) 0:3. 29. Klasen (Chiriaev, Kuonen) 0:4. 38. Klasen (Kuonen, Ritz/bei 5 gegen 3) 0:5. 51. Chiriaev (Holdener, Furrer) 0:6.

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Langenthal, 6mal 2 Minuten gegen Visp

Leksand – Fribourg-Gottéron 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)



4042 Zuschauer. - SR Bjälkander/Sjöqvist (SWE)

Tore: 6. Camper (Veronneau, Lundqvist) 1:0. 13. Själin (Ruohamaa, Kloos) 2:0. 22. DiDomenico (Desharnais/Powerplaytor) 2:1. 31. (30:48) Desharnais (Bougro, Furrer) 2:2. 32. (31:07) Marchon (Dufner, Jecker) 2:3. 57. Gunderson (Mottet) 2:4. 59. Walser 2:5 (ins leere Tor).

Strafen: je 1mal 2 Minuten.

RB München – Zug 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)



1780 Zuschauer. - SR Rohatsch/Kohlmüller (GER)

Tore: 1. (0:23) Lander (Djoos, Kreis) 0:1. 29. Tiffels (Street, Seidenberg) 1:1. 35. Parkes (Tiffels, Blum/Powerplaytor) 2:1. 38. Herzog (Kreis, Hansson) 2:2. 45. Tiffels (Parkes, Abeltshauser) 3:2. 52. Simion (Hansson, Kreis) 3:3. 60. (59:34) Kovar (Martschini) 3:4.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen München, 4mal 2 Minuten gegen Zug.