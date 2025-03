Basler Jubel nach dem ersten Swiss-League-Finalspiel gegen Visp. Bild: www.imago-images.de

Trotz harter Gegenwehr von Visp – Basel gewinnt das erste Finalspiel

Der EHC Basel legt im Playoff-Final der Swiss League vor. Der Qualifikationssieger gewinnt das Heimspiel gegen Visp 3:1.

Die Basler hatten nach dem entscheidenden Triumph in der «Belle» der Halbfinalserie gegen Olten weniger als 40 Stunden Zeit zur Erholung, wohingegen die Walliser nach ihrem glatten Triumph mit 4:0 Siegen gegen Thurgau neun Tage auf das nächste Spiel warten mussten.

Es war Jamie Schaub, der die Gastgeber in der 19. Minute mit seinem ersten Tor in diesen Playoffs in Führung brachte. Im Schlussdrittel gelang Fadri Riatsch zunächst der Ausgleich, ehe Alain Bircher in der 50. Minute das entscheidende 2:1 erzielte. Das 3:1 durch Jakob Stukel – sein neunter Playoff-Treffer – fiel 63 Sekunden vor Spielende ins leere Tor.

Ein Blick in die Halle während des Aufwärmens.. Bild: www.imago-images.de

Für Visp war es in diesen Playoffs erst die zweite Niederlage. Der Qualifikationsvierte ist als einziges Team aufstiegsberechtigt. Um die Ligaqualifikation gegen den Verlierer des Abstieg-Playoffs zwischen Lugano und Ajoie bestreiten zu können, müssen die Walliser den Playoff-Final gegen Basel gewinnen.

Die zweite Partie in dieser Best-of-7-Serie findet am Dienstag in Visp statt. Spielbeginn ist um 19.45 Uhr.

Basel - Visp 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

3413 Zuschauer. - SR Arpagaus/Weber, Kehrli/Muggli.

Tore: 19. Schaub (Rhyn, Rexha) 1:0. 45. Riatsch (Burgener) 1:1. 50. Bircher (Supinski, Schaub) 2:1. 59. Stukel (Kummer) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: je 5mal 2 Minuten. (pre/sda)