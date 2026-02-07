Saskia Maurer zeigte gegen Kanada eine fantastische Leistung. Bild: keystone

Maurer liess die Schweizerinnen lange hoffen: Kanada konnte erst am Schluss davon ziehen

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen verliert nach einer aufopfernden Leistung mit 0:4 gegen Titelverteidigerinnen Kanada. Torhüterin Saskia Maurer zeigte dabei eine fantastische Leistung.

Mehr «Sport»

Nach dem Sieg im Penaltyschiessen gegen Tschechien verliert das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen gegen die Titelverteidigerinnen aus Kanada mit 0:4.

Erst nach etwas mehr als 27 Minuten konnte Kanada durch Natalie Spooner das erste Tor erzielen. Zuvor zeigte die Schweizer Schlussfrau Saskia Maurer eine fantastische Leistung und liess sich nicht bezwingen. Im ersten Drittel parierte die 24-Jährige insgesamt 17 Schüsse der Kanadierinnen.

Maurer musste sich nur dreimal bezwingen lassen. Bild: keystone

Auch im weiteren Verlauf der Partie zeigte Maurer hervorragende Paraden und wies zum Ende der Partie eine Fangquote von 92,73 Prozent auf. Im letzten Drittel konnten die Schweizerinnen nicht mehr mit den grossen Favoritinnen mithalten und kassierten noch drei Treffer.

Das Torschussverhältnis hätte mit 54:6 kaum deutlicher für die Kanadierinnen sein können. Bereits an den letzten Olympischen Spielen traf die Schweiz zweimal auf Kanada und kassierte zwei Kanterniederlagen. Nach einem 1:12 in der Gruppenphase folgte im Halbfinal eine 3:10-Niederlage.

Weiter geht es für das Team von Trainer Colin Muller am Montagabend gegen die USA. Einen Tag später wird die Gruppenphase nach dem Spiel gegen Finnland abgeschlossen. Einen Platz im Viertelfinal haben die Schweizerinnen bereits sicher.

Schweiz - Kanada 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Mailand. - 3885 Zuschauer. - SR Cooke/Kainberger (USA/AUT), Buckner/Saarimäki (USA/FIN).

Tore: 28. Spooner (Poulin, Fillier/Ausschluss Müller) 0:1. 45. Fillier (Fast, Watts/Ausschluss Wey) 0:2. 54. Gosling (Ambrose, Thompson/Ausschluss Vallario) 0:3. 57. Watts (Nurse, Thompson) 0:4.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 2mal 2 Minuten gegen Kanada.

Schweiz: Maurer; Christen, Bächler; Meriguet, Vallario; Sigrist, Wetli; Büchi; Stalder, Enzler, Müller; Zimmermann, Wey, Marti; Leemann, Schäfer, Lutz; Quennec, Herzig, Balzer; Rüedi.

Bemerkungen: Schweiz ohne Wagner (Ersatztorhüterin) und Brändli (überzählig). (riz/sda)