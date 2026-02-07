Die Fahrt von Franjo von Allmen im Video. Video: watson/lucas zollinger

Mit dieser Fabelfahrt wurde Franjo von Allmen Abfahrts-Olympiasieger

Die 1. Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina geht an die Schweiz! Franjo von Allmen krönte sich mit einer hervorragenden Fahrt auf der Stelvio in Bormio zum Olympiasieger in der Königsdisziplin Abfahrt. Hier kannst du den 24-jährigen Berner auf dem Weg zum grössten Titel in seiner bisherigen Karriere noch einmal begleiten:

Video: watson/lucas zollinger

Von Allmen setzte sich mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf den Italiener Giovanni Franzoni und mit einer halben Sekunde vor Dominik Paris durch. Von Allmens Landsmänner Marco Odermatt und Alexis Monney verpassten die Medaillen als Vierte und Fünfte.

Trotz seines jungen Alters hat Franjo von Allmen nun schon fast alles gewonnen, was ein Abfahrts-Spezialist gewinnen kann. Im letzten Jahr wurde der Mann aus Boltigen Weltmeister in der Abfahrt und in der Team-Kombination, zudem triumphierte er bereits auf dem Lauberhorn. (nih/lzo)