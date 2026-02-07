recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Video

Olympia 2026: Franjo von Allmens Fabelfahrt zu Abfahrts-Gold im Video

Die Fahrt von Franjo von Allmen im Video.Video: watson/lucas zollinger

Mit dieser Fabelfahrt wurde Franjo von Allmen Abfahrts-Olympiasieger

07.02.2026, 13:2807.02.2026, 13:28

Die 1. Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina geht an die Schweiz! Franjo von Allmen krönte sich mit einer hervorragenden Fahrt auf der Stelvio in Bormio zum Olympiasieger in der Königsdisziplin Abfahrt. Hier kannst du den 24-jährigen Berner auf dem Weg zum grössten Titel in seiner bisherigen Karriere noch einmal begleiten:

Video: watson/lucas zollinger

Von Allmen setzte sich mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf den Italiener Giovanni Franzoni und mit einer halben Sekunde vor Dominik Paris durch. Von Allmens Landsmänner Marco Odermatt und Alexis Monney verpassten die Medaillen als Vierte und Fünfte.

«Es ist schon Scheisse!»: Marco Odermatt nach verpasster Abfahrts-Medaille enttäuscht

Trotz seines jungen Alters hat Franjo von Allmen nun schon fast alles gewonnen, was ein Abfahrts-Spezialist gewinnen kann. Im letzten Jahr wurde der Mann aus Boltigen Weltmeister in der Abfahrt und in der Team-Kombination, zudem triumphierte er bereits auf dem Lauberhorn. (nih/lzo)

Mehr zu Olympia 2026:

1. Olympia-Gold geht an die Schweiz! Von Allmen gewinnt Abfahrt – Odermatt wird 4.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 22
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Am Arco della Pace in Mailand brennt das olympische Feuer.
quelle: keystone / carl sandin / pool
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vallci verlässt den FCSG +++ GC holt Star aus lettischer Liga
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
Zur Story