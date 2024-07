Für den 34-jährigen Roman Josi sind die Nachrichten der Zuzüge zweifelsohne erfreulich. Seine Nashville Predators haben an Feuerkraft zugenommen und dürfen nun nach einigen schwachen Saisons wieder mehr als auch schon vom Stanley-Cup-Triumph träumen.

Die Predators schieden in den Playoffs der abgelaufenen Saison in der 1. Runde aus. Nun rüsten sie gross auf, denn nicht nur Stamkos wird ein Kollege Josis. Bereits fix sind die Zuzüge von Stürmer Jonathan Marchessault (33) und Verteidiger Brady Skjei (30). Marchessault kassiert für fünf Jahre 27,5 Millionen Dollar, Skjei für sieben Jahre 49 Millionen. Alle drei Neuen waren Free Agents.

Das Team, bei dem der Berner Verteidiger Roman Josi der Captain ist, ist sich mit dem Nummer-1-Draft von 2008 einig, heisst es in nordamerikanischen Medien. Steven Stamkos erhalte in der Country-Metropole einen mit insgesamt 32 Millionen Dollar dotierten Vertrag über vier Jahre, berichtete der gut vernetzte NHL-Reporter Pierre LeBrun.

Nun bedankt sich der 34-Jährige bei Tampa. «Ich habe noch keine Worte … aber bald», kündigte er an. Es sei alles noch frisch, so Stamkos, aber er wolle sicherstellen, dass jeder wisse, wie dankbar er sei, 16 Jahre lang ein Teil der «Bolts» gewesen zu sein. In der abgelaufenen Saison trug sich Tampas Captain in 79 Spielen mit 40 Toren und 41 Assists in die Skorerliste ein.

Es ist das Ende einer Ära, das Steven Stamkos verkündet. Am Montagabend (Schweizer Zeit) postet er eine kurze Nachricht, mit der er sich aus Florida verabschiedet. 16 Jahre spielte er dort, seine gesamte NHL-Karriere verbrachte er bei den Tampa Bay Lightning.

