Spielt er in Zukunft in der besten Eishockey-Liga der Welt? Leon Muggli wurde an 52. Stelle gedraftet. Bild: imago

EVZ-Talent Muggli in 2. Runde gedraftet – Schmid und Moser innerhalb der NHL getradet

Es passiert so einiges an diesem Samstagabend – nicht nur im Fussball, wo die Nati in den EM-Viertelfinal eingezogen ist. Auch für drei Schweizer Eishockey-Spieler ändert sich so einiges.

Muggli von Washington gedraftet

Leon Mugglis Weg könnte in die NHL zu den Washington Capitals führen. Der 17-jährige Zuger Verteidiger wird im NHL-Draft 2024 in der 2. Runde an 52. Stelle gezogen. Muggli ist der erste Schweizer, der in diesem Jahr gedraftet wurde. Sein mögliches künftiges Team ist das aktuelle von Superstar Alexander Owetschkin (38).

In der ersten Runde waren die Schweizer Eishockey-Spieler noch leer ausgegangen. Den Nummer-1-Draft erhielt der kanadische Stürmer Macklin Celebrini. Der Linkshänder war als Favorit gehandelt worden und wurde von den San Jose Sharks gezogen.

Akira Schmid von New Jersey nach Las Vegas

Die Schweizer Gruppe bei den New Jersey Devils hat ein Mitglied weniger: Torhüter Akira Schmid wurde zusammen mit dem schwedischen Stürmer Alexander Holtz nach Las Vegas geschickt, im Austausch für einen Stürmer und einen Draft-Pick.

Der 24-jährige Berner war 2018 von den Devils in der fünften Runde des Drafts gezogen worden und glänzte während der Playoffs 2023. Die letzte Saison, die er hauptsächlich in der AHL verbrachte, verlief aber nicht mehr zufriedenstellend, und seit der Verpflichtung von Jacob Markström, der neuen Nummer 1, waren seine Perspektiven in New Jersey nicht mehr rosig.

Moser von Utah nach Tampa Bay

Auch Janis Moser wechselt innerhalb der besten Eishockey-Liga der Welt. Von den nach Utah umgezogenen Arizona Coyotes geht es für ihn zu den Tampa Bay Lightning. Der 24-jährige Schweizer Verteidiger wurde vom Utah Hockey Club, der neuen Franchise der Liga, im Tausch nach Tampa weitergereicht.

Tampa Bay schied in der abgelaufenen Saison in den Playoff-Achtelfinals gegen den späteren Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers aus. Bei den Arizona Coyotes spielte Moser seit 2021. (nih/sda)