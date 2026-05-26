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Eishockey-WM: Lettland steht nach einem klaren Sieg im Viertelfinal

Latvia&#039;s Deniss Smirnovs, left, celebrates with the team after scoring the second goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Hungary ...
Lettland schlägt Ungarn deutlich.Bild: keystone

Lettland steht nach einem Kantersieg im Viertelfinal – Deutschland ausgeschieden

26.05.2026, 14:5526.05.2026, 15:09
Inhaltsverzeichnis
Gruppe AGruppe B

Gruppe A

Ungarn – Lettland 8:1

Lettland siegt klar und deutlich mit 8:1 gegen Ungarn und schliesst die Schweizer-Gruppe auf dem dritten oder vierten Platz ab. Die Letten dominierten das Spiel gegen das klar unterlegene Ungarn und führten bereits nach dem ersten Drittel mit 3:0.

Für Ungarn ist es im letzten Gruppenspiel um nichts mehr gegangen. Der Viertelfinal war für sie nicht mehr zu erreichen und der Abstieg konnte bereits abgewendet werden. Beendet ist das Turnier auch für Deutschland. Das Team von Trainer Harold Kreis musste auf einen überraschenden Sieg von Ungarn hoffen.

Latvia&#039;s Sandis Vilmanis, top right, scores the eighth goal against Hungary&#039;s Milan Horvathand Hungary&#039;s goaltender Bence Balizs, left, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World ...
Lettland dominierte gegen Ungarn.Bild: keystone

Die Tabelle:

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Gruppe B

Norwegen – Dänemark 4:3 n.V.

Das bereits vor dem letzten Gruppenspiel für die K.o.-Runde qualifizierte Norwegen setzte sich in Freiburg gegen Dänemark mit 4:3 nach Verlängerung durch. Den Ausgleich mussten die Norweger erst zwei Sekunden vor der dritten Sirene hinnehmen. Ein Sieg nach 60 Minuten hätte dem Team von Petter Thoresen den 2. Platz eingebracht. So können die Norweger noch von Tschechien überholt werden und sind weiterhin ein möglicher Viertelfinalgegner der Schweiz. Schweden und die Slowakei machen in der Gruppe B ab 16.20 Uhr den letzten Viertelfinalisten unter sich aus. Die Skandinavier brauchen einen Sieg nach 60 Minuten, um die Slowaken noch zu überholen. (riz/sda)

Nach dem Sieg von Norwegen: Auf diese Teams könnte die Schweiz im Viertelfinal treffen

Die Tabelle:

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