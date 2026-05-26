Die Schweiz könnte an der WM noch auf Schweden und Tschechien treffen. Bild: keystone

Nach dem Sieg von Norwegen: Auf diese Teams könnte die Schweiz im Viertelfinal treffen

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kämpft am heutigen Abend (ab 20.20 Uhr live bei watson) gegen Finnland um den Gruppensieg. Auf wen das Team von Nati-Trainer Jan Cadieux im Viertelfinal trifft, hängt von mehreren Faktoren ab.

Timo Rizzi Folge mir

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Schweden, Tschechien, die Slowakei oder Norwegen. Ein Team aus diesem Quartett trifft am kommenden Donnerstag im WM-Viertelfinal auf die Schweizer Nati. Während das Heimteam am Dienstagabend gegen Finnland um den Gruppensieg spielt, stehen die vier möglichen Viertelfinalgegner ebenfalls noch im Einsatz. Norwegen konnte die Partie gegen Dänemark mit 4:3 nach Verlängerung gewinnen.

Die Spiele vom Dienstag in der Gruppe B:

Vor dem letzten Vorrundenspieltag listen wir die verschiedenen Szenarien auf und erklären, in welchem Fall die Schweiz auf welches Team treffen würde.

Die aktuelle Tabelle

Was passiert bei Punktgleichheit? Sollten zwei Teams gleich viele Punkte auf dem Konto haben, entscheidet das Direktduell. Tschechien gewann die Direktbegegnung gegen die Slowakei, verlor aber gegen Norwegen.



Nach dem Sieg von Norwegen gegen Dänemark, können die Slowakei und Norwegen nicht mehr auf gleich viele Punkte kommen.​

So trifft die Schweiz auf Tschechien

Schweiz wird Gruppensieger

Jeder Listenpunkt ist ein einzelnes Szenario

Tschechien verliert nach 60 Minuten und die Slowakei holt gegen Schweden drei Punkte.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Tschechien gegen Kanada entscheidet sich erst in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen.

Tschechien verliert nach 60 Minuten und die Slowakei gewinnt nicht in der regulären Spielzeit.

Am Pfingstmontag verlor Tschechien gegen Norwegen. Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf Norwegen

Schweiz wird Gruppensieger

Norwegen kann die Gruppenphase nicht mehr auf dem vierten Platz abschliessen.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Tschechien gewinnt in der regulären Spielzeit gegen Kanada.

Norwegen ist bisher die Überraschung des Turniers. Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf die Slowakei

Schweiz wird Gruppensieger

Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten und Tschechien punktet gegen Kanada.

Slowakei gegen Schweden geht in die Verlängerung.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten und Tschechien punktet nicht.

Verlieren die Slowaken gegen Schweden in der regulären Spielzeit, verpassen sie den Viertelfinal. Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf Schweden

Schweiz wird Gruppenerster

Schweden gewinnt in der regulären Spielzeit gegen die Slowakei.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Dann kann die Schweiz nicht auf Schweden treffen.