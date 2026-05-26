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Eishockey-WM: Auf diese Teams könnte die Schweiz im Viertelfinal treffen

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Die Schweiz könnte an der WM noch auf Schweden und Tschechien treffen.Bild: keystone

Nach dem Sieg von Norwegen: Auf diese Teams könnte die Schweiz im Viertelfinal treffen

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kämpft am heutigen Abend (ab 20.20 Uhr live bei watson) gegen Finnland um den Gruppensieg. Auf wen das Team von Nati-Trainer Jan Cadieux im Viertelfinal trifft, hängt von mehreren Faktoren ab.
26.05.2026, 15:0726.05.2026, 15:14
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Schweden, Tschechien, die Slowakei oder Norwegen. Ein Team aus diesem Quartett trifft am kommenden Donnerstag im WM-Viertelfinal auf die Schweizer Nati. Während das Heimteam am Dienstagabend gegen Finnland um den Gruppensieg spielt, stehen die vier möglichen Viertelfinalgegner ebenfalls noch im Einsatz. Norwegen konnte die Partie gegen Dänemark mit 4:3 nach Verlängerung gewinnen.

Die Spiele vom Dienstag in der Gruppe B:

Liveticker
USA und Österreich kämpfen um das Viertelfinalticket – Deutschland ausgeschieden

Vor dem letzten Vorrundenspieltag listen wir die verschiedenen Szenarien auf und erklären, in welchem Fall die Schweiz auf welches Team treffen würde.

Inhaltsverzeichnis
Die aktuelle TabelleSo trifft die Schweiz auf TschechienSo trifft die Schweiz auf NorwegenSo trifft die Schweiz auf die SlowakeiSo trifft die Schweiz auf Schweden

Die aktuelle Tabelle

Was passiert bei Punktgleichheit?
Sollten zwei Teams gleich viele Punkte auf dem Konto haben, entscheidet das Direktduell. Tschechien gewann die Direktbegegnung gegen die Slowakei, verlor aber gegen Norwegen.

Nach dem Sieg von Norwegen gegen Dänemark, können die Slowakei und Norwegen nicht mehr auf gleich viele Punkte kommen.​

So trifft die Schweiz auf Tschechien

Schweiz wird Gruppensieger

Jeder Listenpunkt ist ein einzelnes Szenario

  • Tschechien verliert nach 60 Minuten und die Slowakei holt gegen Schweden drei Punkte.

Schweiz wird Gruppenzweiter

  • Tschechien gegen Kanada entscheidet sich erst in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen.
  • Tschechien verliert nach 60 Minuten und die Slowakei gewinnt nicht in der regulären Spielzeit.
KEYPIX - Czechia&#039;s Jiri Tichacek, center, and Czechia&#039;s goaltender Dominik Pavlat, right, vies for the puck against Norway&#039;s Martin Ronnild, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey W ...
Am Pfingstmontag verlor Tschechien gegen Norwegen.Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf Norwegen

Schweiz wird Gruppensieger

Norwegen kann die Gruppenphase nicht mehr auf dem vierten Platz abschliessen.

Schweiz wird Gruppenzweiter

  • Tschechien gewinnt in der regulären Spielzeit gegen Kanada.
epa12993300 Norway&#039;s player celebrate their victory after the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Swi ...
Norwegen ist bisher die Überraschung des Turniers.Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf die Slowakei

Schweiz wird Gruppensieger

  • Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten und Tschechien punktet gegen Kanada.
  • Slowakei gegen Schweden geht in die Verlängerung.

Schweiz wird Gruppenzweiter

  • Die Slowakei gewinnt nach 60 Minuten und Tschechien punktet nicht.
epa12987484 The Slovak players show dejection after their defeat in the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, at the BC ...
Verlieren die Slowaken gegen Schweden in der regulären Spielzeit, verpassen sie den Viertelfinal.Bild: keystone

So trifft die Schweiz auf Schweden

Schweiz wird Gruppenerster

  • Schweden gewinnt in der regulären Spielzeit gegen die Slowakei.

Schweiz wird Gruppenzweiter

Dann kann die Schweiz nicht auf Schweden treffen.

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Die beliebtesten Kommentare
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M.K.
26.05.2026 08:48registriert Dezember 2022
Super, ganze 23 Szenarien... Fazit: Wir werden sehen, wenn fertig gespielt ist. Es wäre aus Schweizer Sicht schön, wenn die mühsamen Schweden von einem anderen Team rausgekegelt würden. Aber erstens müssen wir jeden Gegner schlagen können und zweitens sind sämtliche anderen Optionen definitiv keine Selbstläufer.
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Liebu
26.05.2026 08:36registriert Oktober 2020
Eigentlich ist es egal wer kommt.
Jeder Gegner der im VF spielt hat seine Punkte geholt dafür.
Ob nun Norwegen, die gegen jeden Grossen gepunktet haben oder Schweden ist. Jeder ist ein unbequemer Gegner, aber das ist unsere Nati auch.
Heute Abend wissen wir mehr. Ich freue mich aber schon auf das Spiel heute Abend. Da wird man sehen, wo man steht.
Hopp Schwiz. 🇨🇭
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Mulumbi
26.05.2026 08:17registriert April 2024
So oder so wird erst die K.o.-Phase zeigen, was die Eisgenossen 2026 wirklich wert sind. Im Moment scheinen sie zu hoch zu fliegen und der Absturz könnte brutal sein. Hoffen wir, dass es noch so weitergeht wie bisher.
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