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USA und Österreich kämpfen um das Viertelfinalticket – Deutschland ausgeschieden

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USA – Österreich (Liveticker)

Gruppe A

Ungarn – Lettland 1:8

Lettland siegt klar und deutlich mit 8:1 gegen Ungarn und schliesst die Schweizer-Gruppe auf dem dritten oder vierten Platz ab. Die Letten dominierten das Spiel gegen das klar unterlegene Ungarn und führten bereits nach dem ersten Drittel mit 3:0.

Für Ungarn ist es im letzten Gruppenspiel um nichts mehr gegangen. Der Viertelfinal war für sie nicht mehr zu erreichen und der Abstieg konnte bereits abgewendet werden. Beendet ist das Turnier auch für Deutschland. Das Team von Trainer Harold Kreis musste auf einen überraschenden Sieg von Ungarn hoffen.

Lettland dominierte gegen Ungarn. Bild: keystone

Die Tabelle:

Gruppe B

Norwegen – Dänemark 4:3 n.V.

Das bereits vor dem letzten Gruppenspiel für die K.o.-Runde qualifizierte Norwegen setzte sich in Freiburg gegen Dänemark mit 4:3 nach Verlängerung durch. Den Ausgleich mussten die Norweger erst zwei Sekunden vor der dritten Sirene hinnehmen. Ein Sieg nach 60 Minuten hätte dem Team von Petter Thoresen den 2. Platz eingebracht. So können die Norweger noch von Tschechien überholt werden und sind weiterhin ein möglicher Viertelfinalgegner der Schweiz. Schweden und die Slowakei machen in der Gruppe B ab 16.20 Uhr den letzten Viertelfinalisten unter sich aus. Die Skandinavier brauchen einen Sieg nach 60 Minuten, um die Slowaken noch zu überholen. (riz/sda)