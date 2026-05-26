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Eishockey-WM: Als Gruppensieger trifft die Schweiz auf Schweden

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Die Schweiz könnte an der WM noch auf Schweden und Tschechien treffen.Bild: keystone

Wenn die Schweiz Gruppensieger wird, wartet Schweden – ansonsten Norwegen oder Tschechien

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kämpft am heutigen Abend (ab 20.20 Uhr live bei watson) gegen Finnland um den Gruppensieg. Auf wen das Team von Nati-Trainer Jan Cadieux im Viertelfinal trifft, könnte auch noch von der Partie Tschechien gegen Kanada abhängen.
26.05.2026, 18:3626.05.2026, 18:36
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Schweden, Tschechien oder Norwegen: Ein Team aus diesem Trio trifft am kommenden Donnerstag im WM-Viertelfinal auf die Schweizer Nati. Während das Heimteam am Dienstagabend gegen Finnland um den Gruppensieg spielt, findet gleichzeitig die Partie zwischen Kanada und Tschechien statt.

Die Spiele vom Dienstag in der Gruppe B:

USA schlägt Österreich und trifft im Viertelfinal auf Kanada – auch Schweden ist weiter
Inhaltsverzeichnis
Die aktuelle TabelleDie Schweiz wird GruppensiegerDie Schweiz wird Gruppenzweiter:Kanada im Viertelfinal gegen die USA

Die aktuelle Tabelle

Was passiert bei Punktgleichheit?
Sollten zwei Teams gleich viele Punkte auf dem Konto haben, entscheidet das Direktduell. Norwegen gewann das Direktduell gegen Tschechien.

Die Schweiz wird Gruppensieger

Weil Schweden gegen die Slowakei in der regulären Spielzeit gewinnen konnte, würde die Schweiz als Gruppensieger sicher auf den Angstgegner aus Skandinavien treffen. Die Schweden zeigten bisher eine durchzogene Weltmeisterschaft und verloren gegen Kanada, Tschechien und Norwegen. Kurz vor der WM verlor die Schweiz aber zwei Testspiele gegen Schweden deutlich.

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Die Schweiz wird Gruppenzweiter:

Sollte die Schweiz am heutigen Abend gegen Finnland (ab 20.20 Uhr live bei watson im Stream und im Ticker) verlieren, würde das Heimteam auf Tschechien oder Norwegen treffen. Es hängt dabei davon ab, wie das letzte Gruppenspiel der Tschechen läuft. Wenn die Osteuropäer gegen Kanada (bereits Gruppensieger) nicht in der regulären Spielzeit gewinnen, würde Tschechien die Vorrunde auf dem dritten Platz abschliessen und somit auf den Verlierer der Partie Schweiz gegen Finnland treffen.

Bei einem Sieg nach 60 Minuten würde der Weltmeister aus dem Jahr 2024 aber noch an Norwegen vorbeiziehen und dann würde die Schweizer Nati bei einer Niederlage gegen Finnland auf Norwegen treffen.

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Norwegen ist bisher die Überraschung des Turniers.Bild: keystone

Kanada im Viertelfinal gegen die USA

Weil die USA am letzten Spieltag gegen Österreich gewinnen konnten, kommt es im WM-Viertelfinal zur Wiederauflage des Olympia-Finals. Gruppensieger Kanada wird somit auf den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger treffen. Vor knapp drei Monaten setzte sich das US-Team in der Verlängerung gegen den grossen Rivalen durch.

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M.K.
26.05.2026 08:48registriert Dezember 2022
Super, ganze 23 Szenarien... Fazit: Wir werden sehen, wenn fertig gespielt ist. Es wäre aus Schweizer Sicht schön, wenn die mühsamen Schweden von einem anderen Team rausgekegelt würden. Aber erstens müssen wir jeden Gegner schlagen können und zweitens sind sämtliche anderen Optionen definitiv keine Selbstläufer.
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Liebu
26.05.2026 08:36registriert Oktober 2020
Eigentlich ist es egal wer kommt.
Jeder Gegner der im VF spielt hat seine Punkte geholt dafür.
Ob nun Norwegen, die gegen jeden Grossen gepunktet haben oder Schweden ist. Jeder ist ein unbequemer Gegner, aber das ist unsere Nati auch.
Heute Abend wissen wir mehr. Ich freue mich aber schon auf das Spiel heute Abend. Da wird man sehen, wo man steht.
Hopp Schwiz. 🇨🇭
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Mulumbi
26.05.2026 08:17registriert April 2024
So oder so wird erst die K.o.-Phase zeigen, was die Eisgenossen 2026 wirklich wert sind. Im Moment scheinen sie zu hoch zu fliegen und der Absturz könnte brutal sein. Hoffen wir, dass es noch so weitergeht wie bisher.
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