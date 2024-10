Hischier und Meier skoren 3-fach und verlieren trotzdem – Josis Misere nimmt kein Ende

In der Verlängerung aber sorgte Tom Wilson für die endgültige Entscheidung zu Ungunsten New Jerseys, das aber trotz der dritten Saisonniederlage Leader der Eastern Conference bleibt. Jonas Siegenthaler blieb für die Devils zwar ohne Skorerpunkt, stand aber mit gut 26 Minuten länger auf dem Eis als kein anderer seiner Mannschaft.

Auch beim vierten (zusammen mit Hischier) und fünften Treffer New Jerseys glänzte Meier als Vorbereiter und ermöglichte den Devils ein zweites Comeback in die Partie, nachdem sie wieder 3:5 in Rückstand geraten waren.

Die New Jersey Devils verlieren in der NHL eine spektakuläre Partie gegen die Washington Capitals 5:6 nach Verlängerung. Auch je drei Skorerpunkte von Nico Hischier und Timo Meier können die Niederlage nicht abwenden.

Warum der Verband eine massive Aufstockung der Challenge League anregt

Dem Schweizer Fussball ging es auch schon besser als jetzt gerade. Die A-Nati kommt nach der rauschhaften EM im Sommer in der Nations League kaum vom Fleck, die U21 und die U19 haben die EM-Endrunde verpasst. Nati-Direktor Pierluigi Tami denkt nun laut darüber nach, was sich ändern könnte.

Zwölf Teams in der Super League, zehn Teams in der Challenge League. Das ist der Status quo und für Pierluigi Tami ein seltsamer Zustand. «Wir sind das einzige Land, in welchem es mehr Teams in der obersten Spielklasse hat als in der zweitobersten», sagt der Nationalmannschafts-Direktor im «Blick».