Hischier bleibt mit den Devils weiter auf Erfolgskurs – Suter siegt mit Detroit

New Jersey – Seattle 3:1

Nico Hischier, 1 Assist, 3 Blocks, 20:22 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Block, 20:29 TOI



Die New Jersey Devils gewinnen gegen Seattle Kraken 3:1. Mit dem dritten Sieg in Serie bleibt das Team von Nico Hischier und Jonas Siegenthaler an Division-Leader Carolina dran.

Nach 34 torlosen Minuten gab es im Prudential Center in Newark gleich zwei Treffer innert 24 Sekunden zu sehen. Die Devils reagierten prompt auf den 0:1-Rückstand und glichen die Partie wieder aus. Verteidiger Dougie Hamilton, der bereits das erste Tor erzielt hatte, gelang in der 50. Minute das Game-Winning-Goal. Beim abschliessenden Empty Netter liess sich Captain Hischier seinen 26. Assist der Saison gutschreiben.

Detroit – Calgary 2:1

Pius Suter, 1 Blocks,10:40 TOI

Ebenfalls zu einem Sieg kamen die Detroit Red Wings gegen die Calgary Flames. Pius Suter erhielt beim 2:1 zehn Minuten Eiszeit.

Florida – San Jose 4:1

Timo Meier, 20:23 TOI

Einen Abend zum Vergessen erlebte Timo Meier mit den San Jose Sharks. Bei der 1:4-Niederlage gegen die Florida Panthers ging der Schweizer Stürmer mit einer Minus-4-Bilanz vom Eis.

Tampa Bay – Colorado 5:0

Denis Malgin, 2 Schüsse, 9:18 TOI

Denis Malgins Colorado Avalanche verlor gegen Tampa Bay Lightning 0:5. Der Schweizer kam in der vierten Linie zu gut neun Minuten Eiszeit und zwei Torschüssen.

Schweizerskorerliste:

Screenshot: nhl.com

