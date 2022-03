Die Saison des SC Bern droht heute Abend zu Ende zu gehen. Bild: keystone

Letzte National-League-Runde: Diese Szenarien für heute Abend musst du kennen

Heute Abend geht die letzte Runde der National-League-Qualifikation über die Bühne. Im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation, aber auch um die Pre-Playoffs wird es noch richtig heiss.

Die letzte Runde in der Regular Season der National League steht an und es ist noch längst nicht alles entschieden. Heute Abend duellieren sich Zug und Fribourg im Fernduell um den Qualifikationssieg. Davos, Biel, Lausanne und Genf liefern sich einen Vierkampf um die letzten zwei direkten Playoff-Viertelfinal-Plätze. Und weiter unten in der Tabelle will Ambri den SC Bern doch noch aus den Pre-Playoffs verdrängen.

Die aktuelle Tabelle: Bild: watson

Die Spiele von heute Abend (19.45 Uhr) Bern – Lausanne (SRF 2, MySports One)

Ambri – Rapperswil (MySports 2)

Biel – Lugano (MySports 3)

Davos – Fribourg (MySports 4)

Langnau – Genf (MySports 5)

Zug – Zürich (MySports 6)

Bern vs Ambri

Weil der SC Bern von den letzten fünf Spielen vier verloren hat – darunter auch das Direktduell mit Ambri – muss er nun doch noch um die Teilnahme an den Pre-Playoffs zittern. 0,04 Punkte pro Spiel trennen die Berner und die Leventiner vor der letzten Runde.

Bei Punktgleichheit würde die Bilanz in den Direktduellen entscheiden, da beide Teams gleich viele Spiele und gleich viele Auswärtsspiele absolviert haben. In diesem Fall hätte Ambri die Nase vorne (3:1 Siege)

Bern kommt in die Pre-Playoffs:

Wenn es gegen Lausanne zwei oder drei Punkte holt, unabhängig von Ambris Resultat.

Wenn es einen Punkt holt und Ambri nicht nach 60 Minuten gegen Rapperswil gewinnt.

Wenn es keine Punkte holt und Ambri gegen Rapperswil nicht gewinnt.

Der SCB steht gegen Lausanne unter Zugzwang. Bild: keystone

Ambri kommt in die Pre Playoffs:

Wenn es gegen Rapperswil 3 Punkte holt und Bern nicht gewinnt.

Wenn es gegen Rapperswil 2 Punkte holt und Bern nach 60 Minuten gegen Lausanne verliert.

Ambri braucht einen Sieg gegen die Lakers und ist darauf angwiesen, dass Bern nicht gewinnt. Bild: keystone

Kampf um die Plätze 5 und 6

Deutlich komplizierter ist der Kampf um die letzten zwei direkten Plätze in den Playoff-Viertelfinals, da noch vier Teams in Frage kommen. Davos, Biel, Lausanne und Servette können allesamt noch auf den Positionen fünf bis acht landen.

Wichtig zu wissen: Davos, Biel und Lausanne könnten alle noch auf den gleichen Punkteschnitt kommen. Biel wäre in diesem Fall vor Davos und auch vor Lausanne klassiert, weil es ein Auswärtsspiel mehr absolviert hat. Davos wäre vor Lausanne klassiert, weil es die bessere Bilanz in den Direktduellen vorweisen kann.

Davos kommt direkt in die Playoffs:

Wenn es gegen Fribourg gewinnt, egal, was die anderen Teams machen.

Wenn es gegen Fribourg einen Punkt holt, solange Lausanne und Genf nicht drei Punkte holen.

Wenn es gegen Fribourg einen Punkt holt, solange Biel nicht mehr als einen Punkt holt und Genf nicht nach 60 Minuten gewinnt.

Wenn es gegen Fribourg einen Punkt holt, solange Biel nicht mehr als einen und Lausanne nicht mehr als zwei Punkte holen.

Wenn es gegen Fribourg keine Punkte holt, Biel einen Punkt holt und Lausanne und Genf ebenfalls verlieren.

Wenn es gegen Fribourg keine Punkte holt, Biel ebenfalls keine Punkte holt und mindestens ein Team vom Duo Lausanne und Genf ebenfalls verliert.

Davos hat Punktemässig die beste Ausgangslage aber auch den stärksten Gegner in der letzten Runde. Bild: keystone

Biel kommt direkt in die Playoffs:

Wenn es gegen Lugano nach 60 Minuten gewinnt, egal, was die anderen Teams machen.

Wenn es gegen Lugano zwei Punkte holt und Lausanne und Genf nicht nach 60 Minuten gewinnen.

Wenn es gegen Lugano zwei Punkte holt, Davos nicht gewinnt und Lausanne nicht nach 60 Minuten gewinnt.

Wenn es gegen Lugano zwei Punkte holt, Davos nicht gewinnt und Genf nicht nach 60 Minuten gewinnt.

Wenn es gegen Lugano einen Punkt holt und Lausanne und Genf nicht gewinnen.

Wenn es gegen Lugano einen Punkt holt, Davos nach 60 Minuten verliert und entweder Lausanne oder Genf nicht gewinnen.

Wenn es gegen Lugano keine Punkte holt und Lausanne und Genf ebenfalls nicht punkten.

Mit einem Sieg nach 60 Minuten gegen Lugano ist Biel sicher in den Playoff-Viertelfinals. Bild: keystone

Lausanne kommt direkt in die Playoffs:

Wenn es gegen Bern drei Punkte holt und Biel nicht nach 60 Minuten gewinnt.

Wenn es gegen Bern drei Punkte holt, Biel nach 60 Minuten gewinnt, aber Davos verliert.

Wenn es gegen Bern zwei Punkte holt, Genf nicht nach 60 Minuten gewinnt und entweder Biel oder Davos verlieren.

Wenn es gegen Bern zwei Punkte holt, Genf nach 60 Minuten verliert und Biel höchstens einen und Davos keinen Punkt holt.

Wenn es gegen Bern einen Punkt holt, Biel nach 60 Minuten verliert und Genf ebenfalls verliert.

Lausanne muss darauf hoffen, dass Davos und Biel Punkte liegen lassen. Bild: keystone

Genf kommt direkt in die Playoffs:

Wenn es gegen Langnau drei Punkte holt und Biel und Lausanne nicht nach 60 Minuten gewinnen.

Wenn es gegen Langnau drei Punkte holt und zwei der drei anderen Teams verlieren.

Wenn es gegen Langnau zwei Punkte holt und Biel und Lausanne verlieren.

Wenn es gegen Langnau zwei Punkte holt, Davos nicht punktet und entweder Biel oder Lausanne verlieren.

Wenn es gegen Langnau einen Punkt holt und Biel und Lausanne nicht punkten.

Genf hat im Kampf um die direkte Viertelfinal-Qualifikation die schlechtesten Karten. Bild: keystone

Kampf um Qualisieg

Ganz oben in der Tabelle steht auch noch eine Entscheidung aus. Zug und Fribourg kämpfen um den Qualisieg, wobei die Zentralschweizer mit einem leichten Vorsprung ins Rennen gehen.

Zug ist Qualisieger:

Wenn es gegen Zürich gewinnt.

Wenn es gegen Zürich einen Punkt holt und Fribourg nicht nach 60 Minuten gewinnt.

Wenn es gegen Zürich nicht punktet und Fribourg nicht gewinnt.

Trotz vier Niederlagen in Serie, kann der EVZ noch die Regular Season gewinnen. Bild: keystone

Fribourg ist Qualisieger:

Wenn es gegen Davos nach 60 Minuten gewinnt und Zug nicht gewinnt.

Wenn es gegen Davos gewinnt und Zug nicht punktet.