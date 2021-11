Reaktion geglückt: Die Nati schliesst den Deutschland Cup mit Wende gegen Russland ab

Es hatte eine Weile gedauert, bis die Mannschaft von Patrick Fischer am späteren Sonntagmorgen in Krefeld die ersten Druckphasen erzeugen konnte. Die junge russische Mannschaft führte zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0: dank einem Powerplay-Tor von Verteidiger Juri Pautow (20.) und einem Treffer von Sergej Gontscharuk bei vier gegen vier (30.).

Nach dem 1:1 in Rom gegen Italien ist die Ausgangslage in der «Schweizer» Gruppe C im Rennen um das direkte WM-Ticket äusserst spannend. Die Mannschaft von Murat Yakin liegt zwar nach wie vor nur auf dem zweiten Platz, kann sich aber noch immer auf direktem Weg qualifizieren.