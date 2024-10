Eishockey: Davos siegt gegen Bern – Rekordspiel von Andres Ambühl

Der Davoser Andres Ambühl laesst sich nach dem 4:3 gewonnen Spiel feiern. Bild: keystone

Eishockey: Davos siegt bei Rekordspiel von Andres Ambühl

Andres Ambühl feiert in seinem Rekordspiel einen Sieg. Davos setzt sich gegen Bern vor heimischem Publikum 4:3 nach Penaltyschiessen durch.

Besser hätte für Ambühl seine 1270. Partie in der höchsten Schweizer Liga nicht beginnen können. Zum 1:0 von Matej Stransky nach 27 Sekunden steuerte er den zweiten Assist bei. Es war für den 41-Jährigen der 722. Skorerpunkt in der National League (zuvor NLA), der vierte in dieser Saison.

Auch am Ende konnte Ambühl jubeln. Zwar gerieten die Davoser 1:2 (23.) und 2:3 (45.) in Rückstand. Den dritten Berner Treffer erzielte der 20-jährige Verteidiger Louis Füllemann, der zum ersten Mal in der National League erfolgreich war. Jedoch rettete Filip Zadina den Rekordmeister mit seinem sechsten Saisontreffer zum 3:3 (56.) in die Verlängerung.

Es war im fünften Heimspiel der Bündner in der laufenden Meisterschaft das vierte Mal, dass die Zuschauer in den Genuss einer Overtime kamen, wobei die Entscheidung zum zweiten Mal im Penaltyschiessen fiel. Hatte der HCD dieses gegen Kloten noch verloren, behielt er diesmal das bessere Ende für sich. Stransky verwertete beide Versuche und sorgte mit dem 14. Penalty für den Sieg der Davoser.

Dieser ging in Ordnung, die Gastgeber waren das aktivere Team und erspielten sich mehr gute Chancen. In der 34. Minute wäre Ambühl aus kurzer Distanz mit einem Ablenker beinahe das 2:2 gelungen, der Berner Keeper Adam Reideborn parierte jedoch mit dem Schoner.Dank den zwei Punkten verbesserten sich die Davoser in der Tabelle vom 11. auf den 9. Platz. Bern rückte trotz der Niederlage vom 6. in den 5. Rang vor. (sda/lyn)

Davos - Bern 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) n.P.

5710 Zuschauer. – SR Lemelin (USA)/Stricker, Cattaneo/Nater.

Tore: 1. (0:27) Stransky (Honka, Ambühl) 1:0. 16. Ejdsell (Czarnik) 1:1. 23. Scherwey (Lehmann) 1:2. 40. (39:46) Dahlbeck (Andersson, Frehner) 2:2. 45. Füllemann 2:3. 56. Zadina (Gross) 3:3.

Penaltyschiessen: Ambühl -, Loeffel -; Zadina -, Baumgartner -; Stransky 1:0, Czarnik 1:1; Tambellini -, Ejdsell -; Ryfors -, Nemeth -; Czarnik 1:2, Honka 2:2; Czarnik -, Stransky 3:2.

Strafen: je 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Tambellini; Czarnik.

Davos: Aeschlimann; Honka, Dahlbeck; Fora, Gross; Andersson, Barandun; Guebey, Müller; Stransky, Corvi, Ambühl; Frehner, Ryfors, Tambellini; Knak, Nussbaumer, Zadina; Wieser, Gredig, Parrée.

Bern: Reideborn; Untersander, Nemeth; Loeffel, Lindholm; Vermin, Kindschi; Füllemann; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Merelä, Czarnik, Ejdsell; Marchon, Graf, Bader; Schild, Ritzmann, Simon Moser; Sablatnig.

Bemerkungen: Davos ohne Egli, Jung, Kessler und Nordström (alle verletzt), Bern ohne Kahun und Kreis (beide verletzt).