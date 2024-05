David Pastrnak jubelt auf den Knien nach dem entscheidenden Treffer im WM-Final. Bild: keystone

Sein Schuss traf mitten ins Schweizer Hockey-Herz – das sagt Pastrnak zu seinem Jubel

Während das Schweizer Team und die Schweizer Fans die Niederlage im WM-Final zuerst verarbeiten müssen, bricht in Tschechien im ganzen Land Jubelstimmung aus.

«Ich hatte mir gesagt, dass ich nie so feiern werde.» David Pastrnak

Tschechiens Superstar David Pastrnak, der Schütze zum wegweisenden 1:0, war selbst verwundert über seinen Torjubel. «Ich hätte nie gedacht, dass es ein Tor geben wird, das mich auf die Knie zwingen wird», sagte der Stürmer, der auf den Knien über das Eis rutschte.

Der goldene Treffer von Pastrnak: Video: SRF

«Ich hatte mir gesagt, dass ich nie so feiern werde. Dann explodierte einfach etwas in mir. Es waren all diese Emotionen, die Fans, das ganze Land», schilderte der NHL-Profi, der sehr grossen Anteil an WM-Titel Nummer 13 für Tschechien hat, seine Emotionen.

«Wir haben lange auf Gold gewartet», so Pastrnak. «Und es gab keinen besseren Zeitpunkt dafür.» Der Spieler der Boston Bruins flog direkt nach dem Ausscheiden aus den NHL-Playoffs nach Tschechien an die WM. «Ich habe noch nie zu Hause vor meiner Familie gespielt. Ich habe Tschechien verlassen, als ich ein Kind war.» Das Turnier in Tschechien sei deshalb sehr «speziell» gewesen für ihn.

Lange Party

Eine späte Party in Prag war selbstredend angesagt. «Ich werde vielleicht zwei Bier trinken», scherzte Tschechiens Verteidiger Radko Gudas. «Womöglich werden es auch ein paar mehr sein. Weltmeister zu werden vor diesen Fans ist unglaublich», schwärmte er.

Roman Cervenka hält den Pokal in der Hand. Bild: keystone

Roman Cervenka ist mit dem Titel überglücklich. «Zwei Wochen lang haben wir unglaubliche Unterstützung gespürt. Die neuen Jungs kamen dazu und haben sich sofort super eingefügt. Was für ein Team, unfassbar», so der Spieler der Rapperswil-Jona Lakers. «Es ist eine grossartige Truppe und ich glaube, wir haben diesen Titel verdient.»

Matej Stransky sagte: «Das ist natürlich der Traum eines jeden Eishockeyspielers. Als ich jünger war, wusste ich nicht, dass das möglich sein würde, aber jetzt bin ich hier und es ist passiert.»

Tschechische Medien im Freudentaumel

Auch die Medien in Tschechien waren voll des Lobes. Die «Pravo» schrieb: «Ein goldener Traum! Das Eishockey-Märchen mit den Nationalspielern Tschechiens in den Hauptrollen hat ein goldenes Happy End. (....) Tschechien erlebt eine Eishockey-Euphorie, wie es sie zuletzt nach dem Goldmedaillen-Gewinn bei den Olympischen Winterspielen von Nagano 1998 gegeben hat. «Sport» war noch euphorischer: «Gold! Ein Märchen, ein Traum, eine Fantasie - nennen Sie es, wie Sie wollen.»

Die Party wird wohl mindestens 24 Stunden dauern. Bereits am Sonntagabend schlossen die Supermärkte zeitiger und versammelten sich Tausende Menschen auf dem Altstädter Ring im Prager Stadtzentrum. An diesem Ort begrüssten die Nationalspieler am Montag noch einmal ihre Fans - wie es einst die Sieger bei den Olympischen Winterspielen von Nagano 1998 oder die Weltmeister von 2010 taten. (cma/sda/dpa)