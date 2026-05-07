Wenn die Schweizer Nati an der Heim-WM Tore bejubelt, soll weiterhin «Richi» erklingen. Bild: keystone

Fischer-Version gestrichen – das ist der Nati-Torsong an der Heim-WM

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Rund um den Torsong der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft herrschte zuletzt Verwirrung. Ende März kündigte der Schweizerische Eishockeyverband (SIHF) an, den bisherigen Song «Richi» der Stubete Gäng zu ersetzen. Die Entscheidung fiel vom Zeitpunkt her mit einer Beschwerde der Familie Schönbächler zusammen, die sich darüber ärgerte, dass die Stubete Gäng für das Lied den bekannten Satz von Hermann Schönbächler («Richi, i ha gseit du söusch di guet häbe») und dessen Stimme ohne Erlaubnis verwendet haben soll. Die Stubete Gäng hat mittlerweile eine aktualisierte Version des Songs veröffentlicht.

Die Bedeutung hinter dem berühmten Satz: Die Familie Schönbächler wanderte 2010 nach Kanada aus und wurde dabei vom SRF begleitet. Mehrere Ausschnitte aus der Sendung «Auf und davon» gingen als Memes viral. Besonders im Gedächtnis blieb die Episode, als der kleine Richi vom Bagger fiel und Vater Hermann sagte: «Richi, i ha gseit, du söusch di guet häbe!»

Mit dem Ärger der Familie Schönbächler hatte die Entscheidung des Schweizer Hockey-Verbands allerdings nichts zu tun. Stattdessen wollte man für die Heim-Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg eine eigene Variante herausbringen. Deshalb sang der damalige Nationaltrainer Patrick Fischer in Zusammenarbeit mit DJ Gucci Brösmeli eine neue Version ein, in der es hiess: «Schwiiz! Ich ha gseit du söllsch di hebe!»

Die Fischer-Version kommt so nicht zum Einsatz.

Doch auch diese Version wird nun nicht in den Stadien zu hören sein. Patrick Fischer wurde vom Skandal rund um sein gefälschtes Covid-Zertifikat eingeholt und von seinem Amt als Nationaltrainer enthoben. Bei den bisherigen Schweizer Testspielen in Biel wurde stattdessen mit «Göschene Airolo» ein anderes Lied der Stubete Gäng als Torsong verwendet.

Mittlerweile ist aber klar, wie es an der Heim-WM klingen wird. Wie der Blick berichtet, bleibt «Richi» Schweizer Torsong für die Spiele in Zürich. Allerdings kommt nur die bekannte Refrain-Melodie zum Einsatz, ohne Text – weder von Hermann Schönbächler noch von Patrick Fischer. (abu)