National League: Davos lässt Ajoie keine Chance

Torschuetze Enzo Corvi (HCD), Simon Knak (HCD) und Matej Stransky (HCD) jubeln nach der 1:0 Fuehrung, von links, im Eishockey Spiel der National League zwischen dem HC Davos, HCD, und dem HC Ajoie, HC ...
Der HC Davos gewinnt ohne Probleme gegen Ajoie.Bild: keystone

Ajoie geht im Bündnerland unter: Davos gewinnt auch das dritte Saisonspiel und ist Leader

Der HC Davos übernimmt in der National League wieder die Tabellenführung. Das Team von Trainer Josh Holden besiegt das weiterhin punktelose Ajoie zu Hause 6:0.
14.09.2025, 15:0014.09.2025, 18:19
Mehr «Sport»

Enzo Corvi brachte die Davoser bereits nach 16 Sekunden in Führung, in der 30. Minute doppelte er mit dem 2:0 nach. Der 32-jährige Center erzielte zum neunten Mal in der höchsten Liga zwei Tore in einer Partie, zum ersten Mal seit 2017.

Überhaupt sorgten die Schweizer beim HCD diesmal für die Differenz. Neben Corvi waren auch noch Tino Kessler zum 3:0 (16.) sowie Yannick Frehner zum 6:0 (52.) erfolgreich. In den ersten beiden Saisonspielen hatten die Ausländer der Bündner sechs der acht Treffer erzielt.

Die Davoser wurden von Ajoie nur wenig gefordert, was das Schussverhältnis von 38:13 unterstreicht. So feierte der erstmals in der laufenden Meisterschaft eingesetzte Goalie Luca Hollenstein gleich einen Shutout.

Kevin Bozon (HCA)prueft Torhueter Luca Hollenstein (HCD) von links, im Eishockey Spiel der National League zwischen dem HC Davos, HCD, und dem HC Ajoie, HCA, am Sonntag, 14. September 2025, in der zon ...
Luca Hollenstein liess sich gegen Ajoie nicht bezwingen.Bild: keystone

Der HCD ist neben den ZSC Lions das einzige Team, das nach drei Runden eine makellose Bilanz ausweist, und dies bei einem Torverhältnis von 14:2. Ajoie blieb derweil nach dem 0:4 am Freitag gegen die Lions zum zweiten Mal in Folge torlos und ist wie praktisch immer seit dem Aufstieg 2021 Tabellenletzter.

Davos - Ajoie 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
4859 Zuschauer. - SR Dipietro/Stricker, Francey/Nater.
Tore: 1. (0:16) Corvi (Stransky) 1:0. 30. Corvi 2:0. 35. Kessler (Stransky, Asplund) 3:0. 49. Ryfors (Valentin Nussbaumer) 4:0. 52. (51:01) Zadina (Valentin Nussbaumer, Tambellini/Powerplaytor) 5:0. 52. (51:28) Frehner (Egli) 6:0. -
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Davos, 8mal 2 Minuten gegen Ajoie. -
PostFinance-Topskorer: Zadina; Devos.
Davos: Hollenstein; Fora, Frick; Andersson, Dahlbeck; Gross, Jung; Guebey, Barandun; Valentin Nussbaumer, Ryfors, Tambellini; Stransky, Corvi, Knak; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Egli, Parrée.
Ajoie: Patenaude; Honka, Friman; Pilet, Berthoud; Fischer, Arno Nussbaumer; Christe; Robin, Bellemare, Bozon; Wick, Devos, Nättinen; Mottet, Gauthier, Veckaktins; Sopa, Schläpfer, Pedretti; Schmutz.
Bemerkungen: Davos ohne Lemieux (überzähliger Ausländer), Ajoie ohne Cavalleri, Fey, Garessus, Hazen, Pouilly, Romanenghi, Thiry und Turkulainen (alle verletzt). (riz/sda)

