Bern verliert gegen die Lakers ++ Tigers drehen das Spiel in Zug ++ ZSC weiterhin makellos

Rapperswil-Jona – Bern 2:1

Rapperswil-Jona Lakers - Bern 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

4678 Zuschauer. - SR Piechaczek/Dipietro, Schlegel/Nater.

Tore: 3. Jakowenko (Kindschi, Ritzmann) 0:1. 8. Rask (Honka, Larsson) 1:1. 18. Lammer (Dünner, Larsson) 2:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 3mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Fritz; Merelä.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Honka, Maier; Kellenberger, Larsson; Capaul, Jelovac; Dufner; Moy, Albrecht, Strömwall; Fritz, Rask, Zangger; Lammer, Dünner, Wetter; Embacher, Taibel, Marlon Graf; Hofer.

Bern: Reideborn; Iakovenko, Lindholm; Untersander, Füllemann; Vermin, Rhyn; Kindschi, Häman Aktell; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Merelä, Aaltonen, Marchon; Schild, Müller, Alge; Ritzmann, Alain Graf, Simon Moser.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Jensen (verletzt), Bern ohne Ejdsell, Kreis und Loeffel (alle verletzt). Bern ab 57:20 ohne Torhüter.

ZSC Lions – Lugano 5:1

Die ZSC Lions, der Meister der letzten zwei Saisons, führen nach dem 5:1-Erfolg über den HC Lugano erstmals seit Weihnachten 2024 die Eishockey-Tabelle wieder an. Am Sonntag könnte Davos den Zürcher SC überholen.

Gewiss hat die Tabelle nach knapp 3 Runden (von 52) noch wenig Aussagekraft. Dennoch sieht sich jeder Klub lieber weit oben als tief unten. Und tatsächlich sind es die aus Erfahrung guten Klubs, die sich in der ersten Woche der National-League-Saison oben präsentieren.

Die ZSC Lions sicherten sich mit dem Heimsieg über Lugano das Punktemaximum nach drei Partien. Der HC Davos kann am Sonntag mit einem Heimsieg über Ajoie die ZSC Lions auf Platz 1 wieder ablösen.

ZSC Lions - Lugano 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

10'644 Zuschauer. - SR Lemelin/Hungerbühler, Stalder/Bachelut.

Tore: 3. Frödén (Malgin/Unterzahltor!) 1:0. 6. Simion (Thürkauf) 1:1. 27. Hollenstein (Malgin) 2:1. 48. Balcers (Malgin) 3:1. 53. Baltisberger (Aberg/Powerplaytor) 4:1. 55. Malgin (Baechler) 5:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 5mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Balcers; Alatalo.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Geering, Schwendeler; Trutmann; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Frödén, Sigrist, Balcers; Aberg, Bader, Riedi; Baltisberger, Baechler, Henry; Olsson.

Lugano: van Pottelberghe; Carrick, Müller; Aebischer, Dahlström; Jesper Peltonen, Alatalo; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Bertaggia; Fazzini, Sgarbossa, Perlini; Cormier, Sanford, Canonica; Tanner, Morini, Aleksi Peltonen; Lee.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Andreoff und Grant (beide verletzt), Lugano ohne Kupari, Sekac und Marco Zanetti (alle verletzt).

Zug – SCL Tigers 3:4 n.V.

Der EV Zug liebäugelte zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren mit Platz 1, ehe die Zuger die Partie gegen die SCL Tigers nach einer 3:0-Führung aus der Kontrolle verloren.

Der EVZ führte bis zur 40. Minute mit 3:0, ehe die SCL Tigers innerhalb von fünfeinhalb Minuten ausgleichen konnten. Der 37-jährige Harri Pesonen, der die Wende mit dem ersten Goal eingeleitet hatte, entschied mit dem 4:3 in der Verlängerung das Spiel für die Langnauer. Drei der vier Goals erzielten die Tigers im Powerplay.

Zug - SCL Tigers 3:4 (0:0, 3:1, 0:2, 0:1) n.V.

7157 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kaukokari/Arpagaus, Urfer/De Paris.

Tore: 22. Kubalik (Tatar, Wingerli) 1:0. 32. (31:42) Sklenicka (Martschini, Vozenilek/Powerplaytor) 2:0. 33. (32:24) Kubalik (Tobias Geisser, Moret) 3:0. 40. (39:24) Pesonen (Rohrbach, Baltisberger) 3:1. 44. (43:09) Mäenalanen (Kinnunen/Powerplaytor) 3:2. 45. (44:54) Rohrbach (Kinnunen, Mäenalanen/Powerplaytor) 3:3. 65. (64:45) Pesonen (Powerplaytor) 3:4.

Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Tatar) plus Spieldauer (Tatar) gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. -

PostFinance-Topskorer: Wingerli; Björninen.

Zug: Wolf; Diaz, Sklenicka; Tobias Geisser, Moret; Balestra, Stadler; Mischa Geisser; Wingerli, Tatar, Kubalik; Martschini, Senteler, Herzog; Vozenilek, Kovar, Hofmann; Wey, Leuenberger, Eggenberger; Lindemann.

SCL Tigers: Meyer; Kinnunen, Mathys; Meier, Baltisberger; Erni, Guggenheim; Lehmann; Julian Schmutz, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Allenspach, Felcman, Bachofner; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Fahrni.

Bemerkungen: Zug ohne Bengtsson, Riva, Schlumpf (alle verletzt) und Künzle (gesperrt), SCL Tigers ohne Paschoud, Petersson, Riikola und Flavio Schmutz (alle verletzt).

Servette – Kloten 4:2

Auch der Genève-Servette Hockey Club, der Meister von 2023 und Champions-Hockey-League-Sieger von 2024 mischt mit neuen, starken Ausländern vorne mit. Servette feierte in Genf gegen Kloten mit 4:2 den zweiten Sieg und punktete bislang in allen drei Partien.

Zweite Niederlage in dieser Saison für Kloten. Bild: keystone

Mehr folgt...

Genève-Servette - Kloten 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

5817 Zuschauer. - SR Hebeisen/Borga, Bürgy/Gurtner. -

Tore: 14. Manninen (Puljujärvi, Karrer) 1:0. 30. Meyer 1:1. 33. Bozon (Sutter, Vesey) 2:1. 38. Granlund (Puljujärvi, Manninen) 3:1. 49. Wolf 3:2. 57. Bozon (Vesey) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: je 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Manninen; Leino.

Genève-Servette: Mayer; Saarijärvi, Le Coultre; Karrer, Berni; Rutta, Chanton; Sutter, Miranda; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Jooris, Vesey; Praplan, Pouliot, Rod; Ignatavicius, Verboon, Hischier.

Kloten: Waeber (38. Fadani); Wolf, Max Lindroth; Hausheer, Klok; Delémont, Steiner; Kellenberger, Profico; Simic, Gignac, Puhakka; Meyer, Leino, Ramel; Weibel, Smirnovs, Rafael Meier; Körbler, Derungs, Schäppi.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Akeson und Beck (beide überzählige Ausländer), Kloten ohne Diem, Simon Meier, Morley (alle verletzt) und Schreiber (krank). Kloten von 56:46 bis 56:57 und ab 58:29 ohne Torhüter.

Fribourg – Biel 4:0

Matchbericht folgt...

Fribourg-Gottéron - Biel 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

9280 Zuschauer. - SR Wiegand/Gerber, Steenstra/Humair.

Tore: 6. Sprunger (Borgström) 1:0. 45. Walser 2:0 (Eigentor Andersson). 48. Schmid (Biasca, Sörensen) 3:0. 59. Sprunger (Rathgeb, Schmid) 4:0.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 6mal 2 plus 5 Minuten (Laaksonen) gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Sörensen; Sylvegaard.

Fribourg-Gottéron: Berra; Kapla, Johnson; Rathgeb, Jecker; Streule, Seiler; Wülser; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Borgström; Sörensen, Wallmark, Marchon; Etter, Walser, Gerber; Dorthe.

Biel: Janett; Laaksonen, Zryd; Hultström, Blessing; Burren, Stampfli; Grossmann; Sylvegaard, Andersson, Sallinen; Hofer, Haas, Kneubuehler; Cajka, Müller, Rajala; Sablatnig, Christen, Braillard; Cattin.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Glauser (verletzt) und Nemeth (krank), Biel ohne Säteri (überzähliger Ausländer).

Ambri – Lausanne 0:3

Matchbericht folgt...

Lausanne siegt auswärts bei Ambri-Piotta. Bild: keystone

Ambri-Piotta - Lausanne 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

6333 Zuschauer. - SR Stolc/Ruprecht, Huguet/Meusy. -

Tore: 16. Czarnik (Niku) 0:1. 35. Rochette (Fuchs/Powerplaytor) 0:2. 59. Oksanen (Riat) 0:3 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Zgraggen; Oksanen.

Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Bachmann; Heed, Terraneo; Dario Wüthrich, Zgraggen; Pezzullo; DiDomenico, Heim, Formenton; Joly, Manix Landry, Petan; Bürgler, Pestoni, De Luca; Zwerger, Lukas Landry, Müller; Kostner.

Lausanne: Pasche; Heldner, Brannström; Niku, Marti; Baragano, Fiedler; Sansonnens; Zehnder, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Fuchs, Jäger, Kahun; Holdener, Bougro, Douay; Hügli.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Grassi (beide verletzt) und Tierney (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Suomela (verletzt). Ambri-Piotta von 58:21 bis 59:00 ohne Torhüter. (riz/sda)

