Eishockey-WM 2023: Die Schweiz scheitert im Viertelfinal an Deutschland

Schweiz - Deutschland 1:3 (0:1, 1:2, 0:1) Riga. - 2896 Zuschauer. - SR Ansons/Björk (LAT/SWE), Hautamäki/Zunde (FIN/LAT). Tore: 7. Kastner (Wissmann, Jonas Müller) 0:1. 21. (20:47) Siegenthaler (Fiala, Kukan) 1:1. 38. (27:51) Peterka (Kahun, Gawanke) 1:2. 39. (38:27) Sturm (Strachowiak, Jonas Müller/Ausschluss Szuber!) 1:3. Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Schweiz, 2mal 2 plus 5 (Seider) Minuten plus Spieldauer (Seider) gegen Deutschland. Schweiz: Mayer; Kukan, Siegenthaler; Glauser, Moser; Loeffel, Marti; Fora; Bertschy, Richard, Herzog; Riat, Hischier, Fiala; Ambühl, Corvi, Niederreiter; Simion, Haas, Miranda, Senteler. Deutschland: Niederberger; Seider, Moritz Müller; Wissmann, Jonas Müller; Gawanke, Szuber; Wagner; Ehl, Sturm, Soramies; Peterka, Kahun, Tiffels; Noebels, Kastner, Fischbuch; Schütz, Stachowiak, Tuomie; Varejcka. Bemerkungen: Schweiz ohne Genoni (Ersatzgoalie), Thürkauf (verletzt), Malgin (krank), van Pottelberghe und Malgin (beide überzählig). Schweiz von 56:28 bis 59:37 und ab 59:48 ohne Torhüter. 58. Timeout Schweiz. 58. Pfostenschuss Soramies.- Schüsse: Schweiz 29 (12-9-8, Deutschland 23 (10-9-4). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/4 (1 Gegentor), Deutschland 0/4. (ram/sda)

1:2 und 1:3 Deutschland: Peterka (38.) und Sturm in Unterzahl (39.) sorgen für eine Zwei-Tore-Führung.

1:2 und 1:3 Deutschland: Peterka (38.) und Sturm in Unterzahl (39.) sorgen für eine Zwei-Tore-Führung. Video: SRF

Nach einer starken Vorrunde mit vielen Vorschusslorbeeren angetreten, zeigten sich die Schweizer einmal mehr in einer wichtigen Partie nicht auf der Höhe. Seit dem Gewinn der Silbermedaille 2018 schieden sie zum vierten Mal in Folge im WM-Viertelfinal aus.

Deutschland bestätigt einmal mehr seine Rolle als Angstgegner der Schweizer. Das Team von Trainer Patrick Fischer unterliegt dem Erzrivalen an der WM im Viertelfinal in Riga 1:3.

