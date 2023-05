Der Spielplan der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2023

Am 12. Mai startet die Eishockey-WM in Finnland und Lettland. Die Spiele werden in Tampere in der 13'500 Plätze fassenden Nokia-areena und in Riga in der 10'300 fassenden Arena Riga ausgetragen. An der WM kämpfen 16 Teams während 17 Tagen um den Weltmeistertitel. Mit dabei ist natürlich auch die Schweiz. Die russische und belarussische Mannschaft sind wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von der IIHF gesperrt und werden folglich auch nicht an der WM teilnehmen. Hier der Spielplan des Turniers. Die Uhrzeiten sind jeweils in Schweizer Zeit angegeben.

Die Spiele der Schweiz

2022: Pius Suter erzielt das zwischenzeitliche 5:3 und ebnet damit den Weg für den Schweizer Sieg gegen Kanada. Bild: epa / peter schneider

Die Schweiz wurde in die Gruppe B gesetzt. Hier warten Gegner wie Kanada und Tschechien, die bei der letzten Weltmeisterschaft die Plätze 2 und 3 belegten. Alle Termine der Schweiz in der Gruppenphase:

Samstag, 13. Mai 2023

11:20 Uhr: Schweiz – Slowenien



15:20 Uhr: Norwegen – Schweiz



19:20 Uhr: Schweiz – Kasachstan



19:20 Uhr: Schweiz – Slowakei



15:20 Uhr: Kanada – Schweiz



19:20 Uhr: Tschechien – Schweiz



19:20 Uhr: Schweiz – Lettland



Wo sehe ich die Eishockey-WM im TV?

Alle Spiele der Schweiz sowie sechs weitere Top-Spiele der Gruppenphase werden live auf SRF zwei übertragen. Zudem wird jeden Abend ab 22:00 Uhr eine Zusammenfassung des Turniertages inklusive aller Highlights gezeigt. Aus der Endrunde zeigt das Schweizer Fernsehen (neben allen Spielen mit Schweizer Beteiligung) beide Halbfinals und den Final. Falls die Schweiz in der Vorrunde bereits ausscheiden sollte, wird ein anderes Viertelfinale als Ersatz gezeigt.

Im Online-Livestream von Sport1 sind zudem weitere Topspiele gratis verfügbar. Wer beim Sender ein Abo (Sport1+) besitzt, kann alle Spiele der Eishockey-WM live mitverfolgen. Auch mit MySports Plus kannst du bei allen Partien mitfiebern.

Die Gruppenphase

Die Gruppenphase dauert vom 12. bis zum 23. Mai. Die Gruppe A hält alle Eishockey-Spiele in Tampere, Finnland ab, die Gruppe B in Riga, Lettland. Hier findest du alle Spieltermine der jeweiligen Gruppe:

Gruppe A

Freitag, 12. Mai 2023

15:20 Uhr: Finnland – USA

19:20 Uhr: Schweden – Deutschland



11:20 Uhr: Frankreich – Österreich

15:20 Uhr: Ungarn – Dänemark

19:20 Uhr: Deutschland – Finnland



11:20 Uhr: USA – Ungarn

15:20 Uhr: Frankreich – Dänemark

19:20 Uhr: Schweden – Österreich



15:20 Uhr: Deutschland – USA

19:20 Uhr: Finnland – Schweden



15:20 Uhr: Dänemark – Österreich

19:20 Uhr: Frankreich – Ungarn



15:20 Uhr: USA – Österreich

19:20 Uhr: Finnland – Frankreich



15:20 Uhr: Ungarn – Schweden

19:20 Uhr: Dänemark – Deutschland



15:20 Uhr: Ungarn – Finnland

19:20 Uhr: Österreich – Deutschland



11:20 Uhr: USA – Dänemark

15:20 Uhr: Österreich – Finnland

19:20 Uhr: Schweden – Frankreich



15:20 Uhr: Deutschland – Ungarn

19:20 Uhr: USA – Frankreich



15:20 Uhr: Dänemark – Schweden

19:20 Uhr: Österreich – Ungarn



11:20 Uhr: Deutschland – Frankreich

15:20 Uhr: Schweden – USA

19:20 Uhr: Finnland – Dänemark



Gruppe B

Freitag, 12. Mai 2023

15:20 Uhr: Slowakei – Tschechien

19:20 Uhr: Lettland – Kanada

11:20 Uhr: Schweiz – Slowenien

15:20 Uhr: Norwegen – Kasachstan

19:20 Uhr: Slowakei – Lettland



11:20 Uhr: Slowenien – Kanada

15:20 Uhr: Norwegen – Schweiz

19:20 Uhr: Tschechien – Kasachstan



15:20 Uhr: Slowakei – Kanada

19:20 Uhr: Tschechien – Lettland



15:20 Uhr: Slowenien – Norwegen

19:20 Uhr: Schweiz – Kasachstan



15:20 Uhr: Lettland – Norwegen

19:20 Uhr: Kanada – Kasachstan



15:20 Uhr: Tschechien – Slowenien

19:20 Uhr: Schweiz – Slowakei



15:20 Uhr: Lettland – Slowenien

19:20 Uhr: Kasachstan – Slowakei



11:20 Uhr: Norwegen – Tschechien

15:20 Uhr: Kanada – Schweiz

19:20 Uhr: Kasachstan – Lettland



15:20 Uhr: Slowenien – Slowakei

19:20 Uhr: Tschechien – Schweiz



15:20 Uhr: Kanada – Norwegen

19:20 Uhr: Kasachstan – Slowenien



11:20 Uhr: Slowakei – Norwegen

15:20 Uhr: Kanada – Tschechien

19:20 Uhr: Schweiz – Lettland



Die K.o.-Phase

Ben Meyers erzielt mit seinem zweiten Treffer das 3:0 für die USA und beendet damit die Schweizer Titelträume. Bild: Getty Images Europe

Am 25. Mai startet schliesslich die Schlussphase des Eishockey-Turniers. Hier treten im Viertelfinale jeweils die Gruppenersten gegen die Gruppenvierten und die Gruppenzweiten gegen die Gruppendritten der anderen Gruppe an. Danach werden die Mannschaften für das Halbfinale neu zugelost. Das Finale findet am Sonntag, 28. Mai, statt. Von den Halbfinals an, finden alle Spiele in der Nokia Arena in Tampere, Finnland statt.

Viertelfinals – Donnerstag, 25. Mai 2022

15:20 Uhr: Viertelfinale 1

15:20 Uhr: Viertelfinale 2

19:20 Uhr: Viertelfinale 3

19:20 Uhr: Viertelfinale 4



13:20 Uhr: Halbfinale 1

17:20 Uhr: Halbfinale 2



14:20 Uhr: Spiel um Bronze

19:20 Uhr: Finale



(ear)