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Fribourg-Held Reto Berra: «Habe in Himmel geschaut, zu meinem Vater»

Torhueter Reto Berra (HCFG) jubelt mit dem Pokal im siebten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen HC Davos (HCD) und HC Fribourg-Gotteron (HCFG), am Donnerstag, 30. April 2026, in ...
Reto Berra jubelt über den Meistertitel mit dem Pokal .Bild: keystone

Meisterheld Berra: «Ich habe in den Himmel geschaut, zu meinem Vater»

In der Sekunde des gewonnenen Meistertitels blickt Fribourgs Goalie Reto Berra gen Himmel und denkt an seinen verstorbenen Vater. Ein besonders emotionaler Moment für den 39-jährigen Zürcher.
01.05.2026, 08:0701.05.2026, 08:07

Auf dem Eis macht Reto Berra einen geradezu stoisch ruhigen Eindruck. Nach dem gewonnenen Meistertitel brechen aber alle Emotionen aus dem 1,94 m grossen Koloss heraus, während hinter ihm die Freiburger Fans im Davoser Eistempel seinen Namen skandieren.

Torhueter Reto Berra (HCFG) feiert den Meistertitel nach dem Sieg gegen Davos in der Verlaengerung im siebten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen HC Davos (HCD) und HC Fribourg-G ...
Der Torhüter feiert den Meistertitel mit vielen Selfies.Bild: keystone

Unter Tränen erzählt er, was ihm durch den Kopf ging, als Lucas Wallmark in der Verlängerung den Siegtreffer erzielte. «Ich habe in den Himmel geschaut, zu meinem Vater», verrät der gebürtige Bülacher. «Bei meinem ersten Meistertitel (2009 mit Davos) war er noch da, jetzt ist er im Himmel, und in den letzten Wochen habe ich mich ihm näher gefühlt, habe ich ihn extrem viel gespürt. Das ist wunderschön.»

Die Reaktion von Reto Berra nach dem Siegtor.

Unglaublicher Captain und noch viel besserer Mensch

Eine andere Person streicht Berra gleich zu Beginn auch noch speziell heraus. Den Freiburger Captain Julien Sprunger, der in seinem 1186. NL-Spiel, alle für Gottéron, doch noch einmal Meister wurde. «Er hat es so verdient, er ist ein unglaublicher Captain und ein noch viel besserer Mensch», schwärmt Berra. «Andere werden irgendwann frustriert, dass es nie klappt. Aber er ist ein unglaublicher Mensch mit allen Leuten, egal, von wo sie kommen.»

Torhueter Reto Berra und Julien Sprunger (HCFG) feiern den Meistertitel mit dem Pokal nach ihrem Sieg gegen Davos in der Verlaengerung im siebten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwisc ...
Reto Berra feiert mit Teamkollegen Julien Sprunger.Bild: keystone

Druck habe er selber im Übrigen in diesem alles entscheidenden Spiel keinen verspürt. «So ein Spiel ist kein Druck, das ist abslut eine Freude», versichert der dreifache WM-Silbergewinner. «Das Wichtigste ist, dass man auf das Leben vertraut, dass schon das Richtige passiert.»

Dem Hockey so viel untergeordnet

Dafür tut er auch sehr viel. «Ich bin geradezu verbissen, ordne dem Hockey so viel unter und habe in allen Bereichen extrem hart gearbeitet», betont er. «Ich bin jetzt 39, das war vielleicht meine allerletzte Chancen, noch einmal Meister zu werden. Dass es nun so aufgeht, das zeigt einfach, dass, wenn man Vertrauen hat, ist alles möglich.»

Le gardien Reto Berra (HCFG) celebre la victiore (2-1) apres le sixieme match de la finale des play-off du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre le HC Fribourg-Gotteron (HCFG ...
Berra wird von den Fans im zweitletzten Finalspiel gefeiert. Bild: keystone

Mit dieser Hingabe hat sich Berra in den acht Jahren, seit er aus der NHL in die Schweiz zurückgekehrt und in Freiburg gelandet ist, in die Herzen der Fans gesielt. Bereits beim zweitletzten Finalspiel am Dienstag zuhause wurde er von den Fans extra nochmals afs Eis zurückgeholt und nahm die Ovationen gerührt entgegen. Nun geht er auf dem Höhepunkt. Auf die kommende Saison wechselt er noch einmal in seine Heimat zurück, zu Kloten. (car/sda)

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