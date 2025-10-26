Die Detroit Wings liegen nach gut 20 Minuten mit 0:4 hinten – und gewinnen am Ende doch noch. Bild: keystone

Red Wings schaffen verrücktes Comeback gegen Suters Blues – Fiala verliert Penalty-Krimi

Fünf Schweizer NHL-Spieler standen in der Nacht auf Sonntag auf dem Eis. Sie blieben in dieser Nacht wenig auffällig. Siege und Niederlagen halten sich etwa die Waage.

Predators – Kings 5:4 n.P.

Kevin Fiala traf zwar im Penaltyschiessen, gleichwohl verlor er mit den Los Angeles Kings 4:5 gegen die Nashville Predators. Der Ostschweizer, der in den vergangenen fünf Partien immer einen Assist gegeben oder ein Tor geschossen hatte, ging diesmal leer aus. Treffer im Penaltyschiessen werden nicht in der Skorer-Statistik verbucht.

Nach je neun Penaltys war die Niederlage für die Kings besiegelt. Fiala nahm zweimal Anlauf. Als sechster Schütze scheiterte er, mit einem Treffer hätte er den Sieg geholt. Unmittelbar danach nahm er als siebenter Schütze erneut Anlauf und stand unter Druck, denn der Spieler von Nashville hatte getroffen. Fiala versenkte den Puck ebenfalls und hielt so seine Mannschaft im Spiel.

Nicht mit von der Partie auf der Gegenseite war Roman Josi. Der Captain der Nashville Predators ist erneut verletzt.

Red Wings – Blues 6:4

Eine ärgerliche Niederlage kassierten die St. Louis Blues mit Pius Suter. Sie führten auswärts gegen die Detroit Red Wings nach 23 Minuten 4:0 – und verloren noch 4:6. Suter blieb unauffällig. In gut 17 Minuten Eiszeit verzeichnete er eine ausgeglichene Bilanz und einen Torabschluss.

Panthers – Golden Knights 3:0

Der Berner Goalie Akira Schmid kam in der achten Meisterschaftspartie der Vegas Golden Knights zum fünften Einsatz. Dabei kassierte er gegen die Florida Panthers die erste Niederlage (0:3). Schmid kam auf eine Fangquote von 88,5 Prozent.

Lightning – Ducks 4:3

Janis Moser gewann mit Tampa Bay Lightning gegen die Anaheim Ducks 4:3. Der 25-jährige Bieler stach dabei mit einer starken Plus-3-Bilanz hervor.

Stars – Hurricanes 3:2

Auch Lian Bichsel ging als Sieger vom Eis. Er siegte mit den Dallas Stars 3:2 gegen Spitzenteam Carolina. Die Hurricanes verloren erst zum zweiten Mal in dieser Saison. Bichsel verteilte drei Checks und spielte gut 14 Minuten.

