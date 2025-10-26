wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

NHL: Red Wings schaffen verrücktes Comeback gegen Suters Blues

Detroit Red Wings center Emmitt Finnie, third from left, celebrates with defenseman Ben Chiarot, center Dylan Larkin and left wing Lucas Raymond (23) after scoring against the St. Louis Blues during t ...
Die Detroit Wings liegen nach gut 20 Minuten mit 0:4 hinten – und gewinnen am Ende doch noch.Bild: keystone

Red Wings schaffen verrücktes Comeback gegen Suters Blues – Fiala verliert Penalty-Krimi

Fünf Schweizer NHL-Spieler standen in der Nacht auf Sonntag auf dem Eis. Sie blieben in dieser Nacht wenig auffällig. Siege und Niederlagen halten sich etwa die Waage.
26.10.2025, 09:0526.10.2025, 09:05
Inhaltsverzeichnis
Predators – Kings 5:4 n.P.Red Wings – Blues 6:4Panthers – Golden Knights 3:0Lightning – Ducks 4:3Stars – Hurricanes 3:2

Predators – Kings 5:4 n.P.

Kevin Fiala traf zwar im Penaltyschiessen, gleichwohl verlor er mit den Los Angeles Kings 4:5 gegen die Nashville Predators. Der Ostschweizer, der in den vergangenen fünf Partien immer einen Assist gegeben oder ein Tor geschossen hatte, ging diesmal leer aus. Treffer im Penaltyschiessen werden nicht in der Skorer-Statistik verbucht.

Nach je neun Penaltys war die Niederlage für die Kings besiegelt. Fiala nahm zweimal Anlauf. Als sechster Schütze scheiterte er, mit einem Treffer hätte er den Sieg geholt. Unmittelbar danach nahm er als siebenter Schütze erneut Anlauf und stand unter Druck, denn der Spieler von Nashville hatte getroffen. Fiala versenkte den Puck ebenfalls und hielt so seine Mannschaft im Spiel.

Nicht mit von der Partie auf der Gegenseite war Roman Josi. Der Captain der Nashville Predators ist erneut verletzt.

Video: YouTube/NHL

Red Wings – Blues 6:4

Eine ärgerliche Niederlage kassierten die St. Louis Blues mit Pius Suter. Sie führten auswärts gegen die Detroit Red Wings nach 23 Minuten 4:0 – und verloren noch 4:6. Suter blieb unauffällig. In gut 17 Minuten Eiszeit verzeichnete er eine ausgeglichene Bilanz und einen Torabschluss.

Video: YouTube/NHL

Panthers – Golden Knights 3:0

Der Berner Goalie Akira Schmid kam in der achten Meisterschaftspartie der Vegas Golden Knights zum fünften Einsatz. Dabei kassierte er gegen die Florida Panthers die erste Niederlage (0:3). Schmid kam auf eine Fangquote von 88,5 Prozent.

Video: YouTube/NHL

Lightning – Ducks 4:3

Janis Moser gewann mit Tampa Bay Lightning gegen die Anaheim Ducks 4:3. Der 25-jährige Bieler stach dabei mit einer starken Plus-3-Bilanz hervor.

Video: YouTube/NHL

Stars – Hurricanes 3:2

Auch Lian Bichsel ging als Sieger vom Eis. Er siegte mit den Dallas Stars 3:2 gegen Spitzenteam Carolina. Die Hurricanes verloren erst zum zweiten Mal in dieser Saison. Bichsel verteilte drei Checks und spielte gut 14 Minuten.

Video: YouTube/NHL

(con/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Es. Ist. Fucking. Aus.
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
Gratis Krankenkasse für Kinder: SP lanciert Volksinitiative
3
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
4
Ist Friedrich Merz ein Rassist? Deutschland verliert sich in absurden Debatten
5
Was für und was gegen den Laubbläser spricht
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
3
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Norris holt Pole in Mexiko, Piastri und Verstappen zurück +++ Josi fällt schon wieder aus
Nach scharfer Kritik: Jérôme Boateng verzichtet auf Bayern-Hospitanz
Eigentlich sollte der umstrittene Ex-Spieler in München erste Erfahrungen auf dem Weg zu einer Trainerkarriere sammeln. Nun kommt es offenbar doch ganz anders.
Das Thema erregte Aufsehen und erzeugte grosse Unruhe rund um den FC Bayern München: Die geplante Hospitanz für Ex-Spieler Jérôme Boateng, der damit für kurze Zeit zum deutschen Rekordmeister zurückkehren sollte, um so in eine Trainerkarriere starten zu können.
Zur Story