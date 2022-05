Wenn du diese 11 Grafiken kennst, bist du perfekt auf die Hockey-WM vorbereitet

Heute beginnt die Eishockey-WM in Finnland. Was du über die Schweizer Hockey-Nati und ihre Gegner wissen musst, erklären wir dir kurz und knapp – und in nicht ganz ernst gemeinter Manier – in 11 überaus wichtigen Grafiken.

Sommer, Sonne, Eishockey!

Bild: watson

Gestern kam die Hiobsbotschaft

Bild: watson

Der Trainer im Fokus

Bild: watson

Und es gäbe da etwas, das seine Arbeit stark erleichtert

Bild: watson

Doch dazu kommt es leider nicht: Josi kommt nicht an die Hockey-WM – Geisser und Kurashev fix dabei

Der Druck ist gross

Bild: watson

Traurig, aber wahr

Bild: watson

Italien ist doch noch an einer WM mit dabei

Bild: watson

Daran müssen sie aber noch arbeiten

Bild: watson

Leaks aus der dänischen Kabine

Bild: watson

Geld, es geht immer um Geld

Bild: watson

Es ist einfach so