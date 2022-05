Roman Josi will seine hochschwangere Frau momentan nicht alleine lassen. Bild: KEYSTONE

Josi kommt nicht an die Hockey-WM – Geisser und Kurashev fix dabei

Zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Italien steht das Kader der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft fest. Patrick Fischer kann auf weitere Verstärkung aus Nordamerika zählen – aber nicht auf Roman Josi

Roman Josi hat dem Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer für die morgen Freitag beginnende WM in Finnland eine Absage erteilt. Der Star-Verteidiger der Nashville Predators hat sich aus familiären Gründen gegen eine WM-Teilnahme entschieden.

Seine Frau und er erwarten im Juni das zweite Kind. «Der Entscheid ist mir nicht leicht gefallen», sagt Josi, «aber der Zeitpunkt der WM ist in meiner aktuellen persönlichen Situation sehr ungünstig. Ich möchte meine hochschwangere Frau momentan nicht alleine lassen.» Es sei kein Entscheid gegen die Nati, sondern ein Entscheid für die Familie gewesen, so Josi.

Aus Sicht des Schweizer Teams ist die Absage nach Josis überragender Saison sehr zu bedauern. Mit 23 Toren und 73 Assists ist der 31-jährige Berner erst der neunte Verteidiger in der NHL-Geschichte, der in der Qualifikation die 90-Punkte-Marke geknackt hat – der erste seit Ray Bourque (91 Punkte) in der Saison 1993/94. Die Chancen stehen gut, dass Josi zum zweiten Mal nach 2020 die Auszeichnung zum wertvollsten Verteidiger der Regular Season in der NHL (Norris Trophy) erhält.

Statt Josi stossen Tobias Geisser, der vor wenigen Tagen mit den Hershey Bears in der American Hockey League ausgeschieden ist, und Philipp Kurashev von den Chicago Blackhawks, der letzte Woche positiv auf Corona getestet, mittlerweile aber genesen ist, nun definitiv zur Nati. Mit den zwei Neuzugängen müssen Verteidiger Lukas Frick und Stürmer Nando Eggenberger das Camp in Finnland verlassen. (pre/abu/sda)