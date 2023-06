Egor Afanasyev und Yakov Trenin von den Nashville Predators tragen das Pride-Aufwärmtrikot. Bild: keystone

Nach Pride-Kontroverse: NHL will keine Aufwärmtrikots mit speziellen Themen mehr

In der vergangenen Saison kam es in der NHL immer wieder zu Kontroversen. Einzelne Spieler weigerten sich, an den Pride Nights ihrer Teams, die speziellen Aufwärmtrikots mit Regenbogenmuster zu tragen. Meist aus religiösen Gründen. Es entstanden grosse Diskussionen darüber, wie mit den Verweigerern umgegangen werden soll und darf, und ob sich die weitgehende tolerante Mehrheit ihnen beugen soll.

Die NHL glaubt nun, eine Lösung gefunden zu haben: Wie mehrere Journalisten übereinstimmend berichten, sollen ab der nächsten Saison keine thematischen Aufwärmtrikots mehr getragen werden. Das betrifft allfällige Regenbogen-Jersey genauso wie Spezialtrikots zu Ehren des Militärs oder die mittlerweile zu Klassikern gewordenen Trikots an den «Hockey-Fights-Cancer»-Nächten.

«Ich habe den Teams vorgeschlagen, darauf zu verzichten. Es wurde im letzten Jahr zu einer zu grossen Ablenkung», erklärt NHL-Comissioner Gary Bettman den Schritt.

Das soll aber nicht bedeuten, dass die Klubs keine Themenabende mehr durchführen geben. Es werde auch weiterhin Pride-Nights, Spiele, die dem Kampf gegen Krebs gewidmet sind und ähnliche Events geben, erklärt Bettman und ergänzt: «Statt auf die Leibchen werden wir uns aber wieder mehr auf die betroffenen Gruppen fokussieren können.»

Die Entscheidung der NHL kommt nicht überall gut an. Der renommierte NHL-Experte Pierre LeBrun schreibt: «Ich bin enttäuscht von der NHL. Es fühlt sich an wie ein Schritt zurück. Das Ziel sollten Dialog und Aufklärung sein und nicht den abweichenden Meinungen recht zu geben.» (abu)