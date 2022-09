Die überragende Figur beim Auftaktsieg: Rapperswils Roman Cervenka. Bild: keystone

Überragender Cervenka – die Lakers düpieren den ZSC zum Saisonauftakt

Die Rapperswil-Jona Lakers knüpfen zum Meisterschafts-Auftakt in der National League an ihre starke Vorsaison an und besiegen den Titelanwärter ZSC Lions mit 4:1. Roman Cervenka und Dominic Lammer ragen bei den St. Gallern heraus.

Roman Cervenka, der 36-jährige Liga-MVP der Vorsaison und frühere ZSC-Stürmer, ebnete Rapperswil-Jona mit seinen Leader-Qualitäten einmal mehr den Weg zum Sieg. Mit einer feinen Einzelleistung erzielte der Captain der Lakers im Finish des Mitteldrittels das 3:1. Und das 4:1 durch Dominic Lammer (51.) bereitete der Tscheche mit einem Scheibengewinn gegen Garrett Roe und einem Top-Zuspiel mustergültig vor. Lammer brauchte nur noch zu vollenden und war dadurch Doppeltorschütze. Er stand bei allen vier Toren des Vierten der letzten Qualifikation auf dem Eis.

Lammer bereitete das 3:1 von Cervenka vor, erzielte das 1:0 nach 41 Sekunden und stand auch beim 2:1 in Überzahl durch Nando Eggenberger (23.) auf dem Eis. Dieses 2:1 war laut Video-Review ein Eigentor von ZSC-Verteidiger Yannick Weber, dessen Stock die Scheibe unmittelbar vor dem Schlittschuh von Lammer ins eigene Tor beförderte. Kurz davor hatte für die Lions noch Roe zum 1:1 ausgeglichen.

Die ZSC Lions hatten im Startdrittel den Ausfall von Alexandre Texier zu verkraften. Der französische «Leih-Import» vom NHL-Team Columbus Blue Jackets wurde von Lakers-Stürmer Jeremy Wick mit einem Check von hinten in Bandennähe getroffen. Wick wurde für das Foul mit einem Restausschluss belegt.

Bei den Zürchern, in der letzten Saison Playoff-Finalist, passte zum Auftakt der neuen Meisterschaft noch nicht viel zusammen. Dem hochkarätigen Ensemble fehlte das gemeinsame Spielverständnis. Die Gäste wirkten behäbig und vermochten die Gangart vorab bei numerischem Gleichstand kaum einmal zu bestimmen. Schon in der Startphase hatten die Lions den agilen Gastgebern zu viele Vorstösse und Abschlussmöglichkeiten im Slot ermöglicht.

Die ZSC Lions werden am 18. Oktober mit dem Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron ihr neues Stadion in Zürich-Altstetten einweihen. Deshalb beginnen sie diese Spielzeit mit einer Serie von acht Auswärtsspielen.

Rapperswil-Jona Lakers - ZSC Lions 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

5011 Zuschauer. - SR Hebeisen/Piechaczek, Fuchs/Altmann. -

Tore: 1. (0:41) Lammer (Moy, Djuse) 1:0. 21. (20:31) Roe (Hollenstein) 1:1. 23. Eggenberger (Powerplaytor) 2:1. 40. (39:19) Cervenka (Lammer, Profico) 3:1. 51. Lammer (Cervenka) 4:1.

Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Wick) plus Spieldauer (Wick) gegen Lakers, 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

Lakers: Nyffeler; Baragano, Profico; Aebischer, Djuse; Noreau, Maier; Sataric; Moy, Cervenka, Lammer; Zangger, Schroeder, Jensen; Wetter, Rowe, Eggenberger; Wick, Albrecht, Dünner; Cajka.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; Trutmann, Geering; Phil Baltisberger; Hollenstein, Roe, Andrighetto; Bodenmann, Wallmark, Texier; Sigrist, Lammikko, Bachofner; Chris Baltisberger, Schäppi, Riedi; Sopa.

Bemerkungen: Texier im Startdrittel verletzt ausgeschieden. (abu/sda)