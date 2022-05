Carolina entschied die umkämpfte Serie gegen Boston mit einem weiteren Heimsieg für sich. Bild: keystone

«Belle» gewonnen – Nino Niederreiter mit Carolina im Playoff-Viertelfinal

Nino Niederreiter qualifiziert sich mit den Carolina Hurricanes dank eines 3:2-Sieges gegen die Boston Bruins für die Playoff-Viertelfinals in der NHL. Im siebten Spiel der Serie gab es den siebten Heimerfolg.

In den Viertelfinals treffen Niederreiter, der letzte Schweizer, der noch im Rennen um den Stanley Cup ist, und Carolina auf die New York Rangers oder die Pittsburgh Penguins. Diese bestreiten ihre «Finalissima» in der Nacht auf Montag. Niederreiter blieb im siebten Spiel wie in den drei Partien davor ohne Skorerpunkt. Max Domi zeichnete sich mit den Treffern zum 1:0 und zum 3:1 - beide im Mitteldrittel - als Doppel-Torschütze aus.

Die Highlights des Spiels im Video. Video: YouTube/SPORTSNET

Den anderen Viertelfinal im Osten bestreiten die Florida Panthers und der Titelverteidiger Tampa Bay Lighting. Letztere machten das Florida-Duell mit einem 2:1-Auswärtssieg in Toronto perfekt. Die hoch gehandelten Maple Leafs warten hingegen seit 2004 auf einen Sieg in einem Playoff-Duell.

Im Westen folgten die Edmonton Oilers den Colorado Avalanche und den St. Louis Blues in die Viertelfinals. Den vierten Platz machen die Calgary Flames und die Los Angeles Lakers unter sich aus. (dab/sda)