«Eine Kollegin von mir hatte als Teenager einen lebensverändernden Unfall. Sie ist mit dem Velo im strömenden Regen mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze auf einen stehenden Lastwagen am Strassenrand aufgefahren und ist seither Tetraplegikerin. Wenn man als junger Mensch in einer der schönsten Zeiten im Leben einen solch massiven Einschnitt erfährt und das ganze Leben total umkrempeln muss, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwierig so etwas vor allem auch für die Psyche ist. Meine Kollegin sah zuerst keinen Grund mehr, wieso ihr Dasein weiterhin lebenswert sein sollte. Heute ist sie trotzdem auf ihre Art im aktuellen Umfeld glücklich, studiert an einer Jazzschule Musik und hat damit auch wieder einen Sinn im Leben gefunden.



Man wird sich bei einem solchen Schicksal bewusst, dass so etwas jederzeit auch mir passieren könnte – nicht einmal nur beim Bergsteigen. Egal, was man im Leben macht: Es gibt nie eine absolute Sicherheit. Ein Unfall oder eine schwere Krankheit können dich von einem Moment auf den anderen treffen. Diese Gedanken an eine betroffene Person erden mich jeweils und zeigen mir auf, dass ich das schätzen sollte, was ich am Leben habe. Heute sehe ich gefühlt tausend kleine Probleme. Bis es um die eigene Gesundheit geht: nach einem solchen Schicksalsschlag hat man nur noch ein einziges Problem. Deshalb sollte uns allen bewusst sein, dass die Gesundheit das wichtigste Gut in unserem Leben ist.»​