Biel feiert den letzten Heimsieg in dieser Saison. Bild: keystone

Biel schlägt Servette und erzwingt Spiel 7 im Playoff-Final: «Wir haben uns belohnt»

Wie im vergangenen Jahr kommt es im Playoff-Final der National League zum Showdown. Biel erzwingt mit einem 4:2-Heimsieg gegen Genève-Servette ein entscheidendes siebentes Spiel.

Die Bieler drehten im zweiten Drittel ein 0:1 (13.) in ein 2:1 (33.). Für den Ausgleich zeichnete PostFinance-Topskorer Toni Rajala verantwortlich, der Finne erzielte auf Vorarbeit von Tino Kessler per Backhand seinen zehnten Treffer in diesen Playoffs. Das 2:1 schoss Luca Hischier nach einem herrlichen Pass von Verteidiger Noah Delémont aus der eigenen Zone.

Den Bielern gelang im Mittelabschnitt die Wende, obwohl sie während sechs Minuten im Powerplay einmal mehr nichts zu Stande brachten – damit fiel die Erfolgsquote im Final in Überzahl auf verheerende 4,76 Prozent (ein Tor aus 21 Versuchen). Allerdings spielen die Genfer auch wirklich gut Boxplay, sehr aggressiv.

«Es war eine saubere Leistung der gesamten Mannschaft. Wir haben 60 Minuten Hockey gespielt und uns dafür belohnt. Ich war etwas nervös vor dem Spiel, habe den Bauch etwas gespürt. Aber die Energie der Jungs hat geholfen, dieses Gefühl loszuwerden. Wenn wir unser Hockey spielen, haben wir auch im Spiel 7 eine Chance.» Gaëtan Haas, Captain EHC Biel

Im letzten Drittel waren die Genfer zu keiner Reaktion fähig. Auch bei den Genfern lässt das Powerplay in dieser Serie mit zwei Treffern aus nun 17 Möglichkeiten (zwei am Dienstag) zu wünschen übrig. In der 55. Minute gelang Gaëtan Haas das 3:1.

«Wir wussten, dass Biel stark auftreten wird. Wir haben gut begonnen, dann ab dem zweiten Drittel aber zu viel zugelassen. Heute haben wir zu wenig gemacht, um zu gewinnen.» Arnaud Jacquemet, Verteidiger Genf-Servette

Zuvor hatte das Heimteam seinem dritten Tor in diesem Spiel nähergestanden als Servette dem 2:2. Dennoch wurde es nochmals spannend, denn 67 Sekunden nach dem 1:3 verkürzte Verteidiger Henrik Tömmernes auf 2:3 (56.). 26,3 Sekunden vor dem Ende machte Mike Künzle mit einem Schuss ins leere Gehäuse alles klar. Der Sieg der Bieler ging insgesamt in Ordnung.

Die Führung von Servette erzielte in der 13. Minute der Schwede Linus Omark. Dem Treffer ging ein Fehler des Bieler Verteidigers Noah Schneeberger in der Genfer Zone voraus. In der 18. Minute hatten die Gastgeber Glück, dass ein Schuss von Marco Miranda von der Latte zurückprallte.

«Es ist wunderschön mit den Fans, schon die ganzen Playoffs. Wir spielten schon im ersten Drittel gut, die Chancen gingen aber erst nach der Pause rein. Es war ein gutes Spiel von uns.» Luca Cunti, Stürmer EHC Biel

Die Partie begann äusserst animiert, bereits in der ersten Minute hatten beide Teams durch Rajala respektive Roger Karrer, der nach einem schönen Solo alleine vor dem Bieler Keeper Harri Säteri scheiterte, eine gute Chance.

Dass es in dieser Finalserie zu einer Belle kommt, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Nicht umsonst beendeten Servette und Biel die Qualifikation mit jeweils 101 Punkten auf den ersten zwei Plätzen. Dass die Genfer am Donnerstag Heimvorteil haben, verdanken sie der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen in der Regular Season (3:1 Siege). Für Servette wäre es der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte, für die Bieler der vierte, der erste seit 40 Jahren.

Biel - Genève-Servette 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

6562 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Stolc (SVK), Cattaneo/Obwegeser.

Tore: 13. Omark (Hartikainen, Jooris) 0:1. 24. Rajala (Kessler, Yakovenko) 1:1. 33. Hischier (Delémont) 2:1. 55. (54:06) Haas (Olofsson) 3:1. 56. (55:13) Tömmernes (Filppula) 3:2. 60. (59:34) Künzle (Rajala) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 plus 10 Minuten (Omark) gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Rajala; Richard.

Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hischier, Sallinen, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Hofer, Haas, Olofsson; Kessler, Froidevaux, Schläpfer; Stampfli.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Vatanen, Karrer; Völlmin, Le Coultre; Maurer; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Smirnovs, Pouliot, Bertaggia; Antonietti.

Bemerkungen: Biel ohne Sheahan (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Berthon (verletzt) und Auvitu (überzähliger Ausländer). Genève-Servette von 59:19 bis 59:34 ohne Torhüter. (abu/sda)

