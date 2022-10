Die Spieler des EV Zug dürfen nach dem Sieg gegen Olimpija jubeln. Bild: keystone

Alle drei Schweizer Teams mit Siegen – Zug bleibt noch ungeschlagen

Olimpija – Zug 1:3

Der EV Zug bleibt in der Champions Hockey League als einziger Schweizer Vertreter ungeschlagen. Der Meister steht nach dem 3:1 in Ljubljana bereits vor dem letzten Vorrundenspiel als Gruppensieger fest. Für den EVZ, der sich schon im September seinen Platz in den K.o.-Phase gesichert hatte, war es im fünften Spiel der fünfte Sieg in der laufenden Kampagne.

Die Zuger Tore gegen den krassen Aussenseiter Olimpija Ljubljana schossen zweimal der Amerikaner Brian O’Neill und Dario Simion. Die noch punktelosen Slowenen sind zum ersten Mal in der Champions Hockey League dabei. Sie nahmen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine den Platz von Donbass Donezk ein.

Olimpija Ljubljana - Zug 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

1576 Zuschauer. - SR Ofner/Sternat (AUT), Zgonc/Hribar(SLO).

Tore: 8. Simion (Kovar) 0:1. 20. (19:21) O'Neill (Martschini, Nussbaumer) 0:2. 33. O'Neill (Martschini, Klingberg) 0:3. 50. Cimzar (Pance) 1:3.

Strafen: Je 3mal 2 Minuten.

Bemerkung: 59:25 Timeout Olimpija Ljubljana und bis 60:00 ohne Torhüter.

Bratislava – Lakers 4:6

Den Rapperswil-Jona Lakers gelang beim 6:4 gegen Slovan Bratislava ein Auswärtssieg. Angesichts des gedrängten Terminprogramms und der Tatsache, dass das Weiterkommen nicht mehr möglich ist, verzichteten die St. Galler in der Slowakei auf den Einsatz von zahlreichen Leistungsträgern wie Stammgoalie Melvin Nyffeler oder Roman Cervenka.

Der SCRJ und Andrew Rowe holen in Bratislava den Sieg. Bild: keystone

Slovan Bratislava - Rapperswil-Jona Lakers 4:6 (1:2, 0:0, 3:4)

2636 Zuschauer. - SR Sindel/Stano (CZE/SVK), Konc/Drumis (SVK).

Tore: 4. Forrer 0:1. 8. Hascak (Zigo, Beno) 1:1. 12. Moy (Jensen, Albrecht/Powerplaytor) 1:2. 42. Maier (Alge, Jensen) 1:3. 47. Baragano (Rowe) 1:4. 51. Fominych (Zigo) 2:4. 54. Jensen (Baragano, Moy/Powerplaytor) 2:5. 56. Zigo (Beno, Hascak) 3:5. 59. Mascak (Pecararo, Takac) 4:5 (ohne Torhüter). 60. (59:11) Moy (Baragano) 4:6 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Bratislava, 2mal 2 Minuten gegen die Lakers.

Bemerkung: 58:07 Timeout Bratislava, von 57:40 bis 58:15 und 58:20 bis 59:11 ohne Torhüter.

Salzburg – Fribourg 0:1

Die Freiburger sicherten sich am Mittwoch mit einem 1:0-Erfolg im Spitzenkampf der Gruppe E in Salzburg ebenfalls den Gruppensieg. Das Siegtor erzielte der Finne Janne Kuokkanen im Mitteldrittel.

Kuokkanen erzielte den einzigen Treffer des Abends. Bild: keystone

Salzburg - Fribourg-Gottéron 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

1212 Zuschauer. - SR Rezek/Nikolic (SLO/AUT), Nothegger/Pardatscher (AUT/ITA).

Tor: 34. Kuokkanen (Bertschy, De la Rose) 0:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Salzburg, 1mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

Bemerkung: 57:43 Timeout Salzburg, von 57:49 bis 59:13 und 59:33 bis 60:00 ohne Torhüter.

(mom/sda)