Sport

Eishockey

NHL: Edmonton Oilers schlagen dank McDavid-Hattrick gegen Chicago zurück



NHL Pre-Playoffs:

Edmonton (ohne Haas) – Chicago (ohne Kuraschew) 6:3 (Serie: 1:1)

Carolina (mit Niederreiter) – NY Rangers 4:1 (Serie: 2:0)

Calgary – Winnipeg (ohne Sbisa) 2:3 (Serie: 1:1)

Pittsburgh – Montreal 3:1 (Serie: 1:1)

Round Robin:

Tampa Bay – Washington (mit Siegenthaler) 3:2 n.V.

Vegas – Dallas 5:3

Bild: keystone

Oilers schlagen dank McDavid-Hattrick zurück – Kubalik geht dieses Mal leer aus

Die Edmonton Oilers schaffen in den NHL-Pre-Playoffs den 1:1-Ausgleich in der Serie gegen die Chicago Blackhawks. Beim 6:3-Erfolg glänzt Superstar Connor McDavid mit seinem ersten Playoff-Hattrick überhaupt. Der 23-jährige Kanadier sorgt für das 1:0 nach nur 19 Sekunden und erhöht wenig später auf 2:0. Nach dem zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich trifft McDavid kurz vor Ende des zweiten Drittels in Überzahl zum wegweisenden 4:3.

Edmonton-Center Gaetan Haas musste wie bereits in der ersten Partie und wie Chicago-Youngster Philipp Kuraschew zuschauen. Dominik Kubalik, der das erste Duell mit fünf Punkten zugunsten der Blackhawks entschieden hatte, ging dieses Mal leer aus.

Die Pittsburgh Penguins können ihre Serie gegen die Montreal Canadiens ebenfalls ausgleichen. Beim 3:1-Erfolg in der «NHL-Bubble» in Toronto treffen Sidney Crosby, Jason Zucker und Jake Guentzel für die Penguins.

Den bereits zweiten Sieg in Toronto feierte Nino Niederreiter mit den Carolina Hurricanes. Beim ungefährdeten 4:1-Sieg über die New York Rangers gehörte die Hauptrolle allerdings nicht dem Bündner, sondern dem Russen Andrei Swentschikow. Der 20-Jährige war für sein Team drei Mal erfolgreich und sorgte damit fast im Alleingang für Carolinas 2:0-Führung in der Best-of-5-Serie. (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Kaum zu glauben, aber diese NHL-Spieler wurden nie gedraftet Dinge, die Hockey-Fans niemals sagen würden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter