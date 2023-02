Johnny Kneubühler gegen Michael Fora, 24. Februar 2023. Bild: keystone

Eishockey am Freitag – der SCB kommt nicht mehr vom Fleck

Am Freitag fanden 6 Spiele in der National League statt.

Mehr «Sport»

Ambri-Piotta – Davos 3:4 n.V.

Am Spengler Cup besiegte der HC Ambri-Piotta den HC Davos auswärts 5:0. Daheim in der Gotthard Arena läuft es den Leventinern aber überhaupt nicht mehr. Mit 3:4 nach Verlängerung resultierte die sechste Heimniederlage hintereinander. Dennis Rasmussen erzielte das 4:3 für die Davoser nach 63:38 Minuten. Schon letzte Saison verlor Ambri im Herbst 2021 in der neuen Arena sechs Heimpartien hintereinander. Davos bestritt schon die 19. Verlängerung in dieser Saison. Neun Spiele gewannen die Davoser in der Overtime oder im Penaltyschiessen, zehn verloren sie.

Davos zelebriert den Sieg, 24. Februar 2023. Bild: keystone

Telegramm:

Ambri-Piotta – Davos 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) n.V.

6775 Zuschauer (ausverkauft).

SR Lemelin/Mollard, Obwegeser/Huguet.

Tore: 3. Kneubuehler (Ruefenacht) 1:0. 11. Dahlbeck 1:1. 15. Formenton (Chlapik, Heed/Powerplaytor) 2:1. 26. Nussbaumer (Chris Egli) 2:2. 43. Rasmussen (Knak) 2:3. 51. Heed 3:3. 64. Rasmussen 3:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 6mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Spacek; Stránský.

Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Fischer; Burren, Isacco Dotti; Zündel; Bürgler, Heim, Formenton; Pestoni, Spacek, Chlapik; Trisconi, Grassi, Zwerger; Hofer, Ruefenacht, Kneubuehler; Marchand.

Davos: Senn; Fora, Dahlbeck; Dominik Egli, Irving; Barandun, Paschoud; Minder; Wieser, Corvi, Ambühl; Schmutz, Nordström, Bristedt; Stránský, Rasmussen, Knak; Frehner, Chris Egli, Nussbaumer; Sturny.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Fohrler, Kostner (beide verletzt), McMillan und Mitchell (beide überzählige Ausländer), Davos ohne Jung, Nygren, Prassl, Wellinger (alle verletzt) und Morrow (überzähliger Ausländer).

Biel – Fribourg-Gottéron 3:0

Dem EHC Biel gelang beim 3:0 gegen den HC Fribourg-Gottéron ein Befreiungsschlag. Die Seeländer kamen in den ersten 40 Minuten zwar nur zu sechs Torschüssen (!), aber zu drei Toren. Jere Sallinen traf zweimal in Überzahl (1:0 und 3:0). Gottérons Goalie Reto Berra musste drei der ersten fünf Schüsse auf sein Tor passieren lassen. Biel hatte zuletzt bloss eines der letzten vier Heimspiele gewonnen (bei Niederlagen gegen Ajoie und Langnau) und in den letzten elf Runden lediglich fünf Siege gefeiert. Der HC Fribourg-Gottéron verlor nach vier Auswärtssiegen erstmals wieder.

Biels Torhüter Harri Säteri und Biels Yanick Stampfli, 24. Februar 2023. Bild: keystone

Telegramm:

Biel – Fribourg-Gottéron 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

6562 Zuschauer (ausverkauft).

SR Stolc/Urban, Altmann/Burgy.

Tore: 16. Sallinen (Jakowenko, Rajala/Powerplaytor) 1:0. 24. Stampfli (Lööv, Tanner) 2:0. 27. Sallinen (Kessler, Rajala/Powerplaytor) 3:0.

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Hofer; Desharnais.

Biel: Säteri; Schneeberger, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Rathgeb, Forster; Christen, Delémont; Hofer, Haas, Olofsson; Kessler, Sallinen, Rajala; Brunner, Schläpfer, Künzle; Tanner, Froidevaux, Stampfli.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Dufner; Diaz, Seiler; Sutter, Jecker; Chavaillaz; Marchon, Desharnais, Kuokkanen; Mottet, Walser, Jörg; Sprunger, Rask, Bertschy; Schmid, De la Rose, Sörensen; Bykow.

Bemerkungen: Biel ohne Cunti, Hischier (beide verletzt) und Sheahan (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Vainio (überzähliger Ausländer).

Kloten – Lausanne 2:3

Damien Riat führte den Lausanne Hockey Club zum 3:2-Auswärtssieg nach Penaltyschiessen in Kloten. Riat brachte Lausanne im ersten Abschnitt 2:1 in Führung und traf als einziger im Penaltyschiessen. Zweiter Lausanner Matchwinner war Coach Geoff Ward, der im Schlussabschnitt ein drittes Klotener Tor durch Arttu Ruotsalainen mittels Coach's Challenge annullieren liess. Lausanne punktete in den letzten sieben Auswärtsspielen immer (6 Siege). Vor einer Woche belegte Lausanne noch Platz 13, jetzt belegen sie erstmals seit dem 25. September wieder einen Playoff-Platz. Kloten dagegen fiel erstmals seit Ende Oktober aus den ersten 10 Rängen.

Der Lausanner Jiri Sekac gegen den Klotener Jonathan Ang, 24. Februar 2023. Bild: keystone

Telegramm:

Kloten – Lausanne 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) n.P.

5769 Zuschauer.

SR Piechaczek/Hürlimann, Steenstra/Duc.

Tore: 10. Ruotsalainen (Marchon, Aaltonen/Powerplaytor) 1:0. 14. (13:49) Maillard (Bozon, Genazzi) 1:1. 15. (14:48) Riat (Gernat, Fuchs) 1:2. 32. Meyer (Ang, Steiner) 2:2.

Penaltyschiessen: Faille -, Riat 0:1; Ruotsalainen -, Sekac -; Ang -, Fuchs -; Derungs -, Salomäki -; Marchon -.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 2mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Aaltonen; Sekac.

Kloten: Metsola; Reinbacher, Kellenberger; Nodari, Steiner; Randegger, Peltonen; Kindschi; Marchon, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Ramel; Meyer, Ness, Derungs; Obrist, Lindemann, Loosli; Simic.

Lausanne: Laurikainen; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Jelovac, Marti; Holdener, Sidler; Bozon, Jäger, Raffl; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Maillard, Almond; Kenins, Audette, Salomäki.

Bemerkungen: Kloten ohne Jordann Bougro, Capaul, Dostoinov, Riesen, Schmaltz, Zurkirchen (alle verletzt) und Ekestahl-Jonsson (krank), Lausanne ohne Emmerton, Heldner, Krakauskas, Pedretti (alle verletzt), Calof und Kovacs (beide überzählige Ausländer).

Lugano – Servette 4:3

Der HC Lugano besiegte trotz zweimaligem Rückstand (1:2 und 2:3) Leader Genf-Servette mit 4:3 nach Penaltyschiessen. Schon nach 36 Minuten stand die Partie 3:3; in den letzten 29 Minuten vor dem Penaltyschiessen fiel kein Treffer mehr. Dafür bot das Penaltyschiessen Spektakel wie selten: Lugano realisierte gegen Goalie Gauthier Descloux fünf Penaltys (von sieben). Servette führte im Penaltyschiessen dreimal, Henrik Tömmernes verwertete zwei Penaltys, dennoch verlor der Leader am Ende.

Mikko Koskinen gegen Daniel Winnik, 24. Februar 2023. Bild: keystone

Telegramm:

Lugano – Genève-Servette 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0) n.P.

4713 Zuschauer.

SR Wiegand/Kohlmüller, Fuchs/Gnemmi.

Tore: 15. Carr (Guerra, Zanetti) 1:0. 17. Filppula (Tömmernes, Hartikainen/Powerplaytor) 1:1. 21. (20:51) Praplan (Tömmernes, Omark/bei 5 gegen 3) 1:2. 23. Fazzini 2:2. 31. Smirnovs (Praplan, Filppula) 2:3. 37. Alatalo (Granlund, Marco Müller/Powerplaytor) 3:3. - Penaltyschiessen: Winnik 0:1, Müller 1:1; Hartikainen 1:2, Fazzini 2:2; Omark -, Granlund -; Tömmernes 2:3, Carr -; Praplan -, Bennett 3:3; Fazzini 4:3, Tömmernes 4:4; Granlund 5:4, Hartikainen -.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Granlund; Omark.

Lugano: Koskinen; Alatalo, Klok; Riva, Mirco Müller; Andersson, Guerra; Villa; Bennett, Marco Müller, Granlund; Carr, Thürkauf, Patry; Fazzini, Morini, Josephs; Walker, Herburger, Zanetti; Gerber.

Genève-Servette: Descloux; Chanton, Tömmernes; Jacquemet, Auvitu; Karrer, Winnik; Smons; Praplan, Filppula, Smirnovs; Miranda, Richard, Bertaggia; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Cavalleri, Fiebiger.

Bemerkungen: Lugano ohne Arcobello, Connolly und Wolf (alle verletzt), Genève-Servette ohne Berthon, Le Coultre, Maurer, Mayer, Rod, Völlmin (alle verletzt), Pouliot (krank) und Vatanen (überzähliger Ausländer).

Ajoie – SCL Tigers 1:0

Damiano Ciaccio «hexte» mit 37 Paraden den HC Ajoie zum 1:0-Heimsieg über die SCL Tigers. Guillaume Asselin gelang in der 36. Minute das einzige Goal des Abends, nach einem Fehler von Langnaus Keeper Luca Boltshauser (19 Paraden), der einen Querpass durchliess. Dass ausgerechnet Ciaccio den Langnauer das Spiel verdarb, dürfte im Emmental schmerzen. Ciaccio spielte von 2014 bis 2020 im Emmental, war Aufstiegsheld und ist in Langnau immer noch Kultfigur. Ajoies Siegtor war nach der 0:4-Niederlage gegen Davos das erste Goal der Jurassier nach 103 Minuten.

Langnaus Nolan Diemund Ajoies Torhueter Damiano Ciaccio, 24. Februar 2023. Bild: keystone

Telegramm:

Ajoie – SCL Tigers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

4455 Zuschauer.

SR Tscherrig/Dipietro, Stalder/Kehrli.

Tor: 36. Asselin (Brennan) 1:0.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ajoie, 1mal 2 plus 5 Minuten (Schilt) gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Asselin; Pesonen.

Ajoie: Ciaccio; Pilet, Brennan; Rouiller, Romanenghi; Birbaum, Hauert; Thiry; Sciaroni, Macquat, Reto Schmutz; Bakos, Frossard, Derungs; Asselin, Gauthier, Vouillamoz; Huber, Garessus, Arnold; Kohler.

SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Erni; Zryd, Guggenheim; Cadonau; Rossi, Holmström, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Flavio Schmutz; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Weibel; Salzgeber.

Bemerkungen: Ajoie ohne Bozon, Devos, Fey, Gauthier-Leduc, Pouilly (alle verletzt) und Hazen (gesperrt), SCL Tigers ohne Aeschbach (krank), Michaelis, Saarela (beide verletzt), Egle und Rautio (beide überzählige Ausländer). SCL Tigers ab 58:39 ohne Torhüter.

SCRJ Lakers – Bern 6:2

Für das erstaunlichste Ergebnis des Abends sorgte der Schlittschuhclub Bern. Beim SCB läuft gegenwärtig alles schief, was schieflaufen kann. 0:5 lagen die Berner nach zwei Dritteln bei den Rapperswil-Jona Lakers in Rückstand, 2:6 verloren sie am Ende.

Aus den letzten 14 Runden resultierten bloss noch drei Siege für den SCB. Damit legen die Berner unter Trainer Toni Söderholm eine ähnlich miese Serien hin wie in den letzten beiden äusserst enttäuschenden Saisons, in denen der SCB je einmal in 14 Runden nur zwei Siege feiern konnte.

In der Tabelle rangieren die Berner immer noch auf Platz 8. Das unter dem Strich klassierte Kloten weist bloss noch zwei Punkte weniger auf als der SCB.

Der Rapperswiler Nando Eggenberger gegen Berns Christian Pinana, 24. Februar 2023. Bild: keystone

Telegramm:

Rapperswil-Jona Lakers – Bern 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

5652 Zuschauer.

SR Hebeisen/Nord, Cattaneo/Gurtner.

Tore: 12. Albrecht (Powerplaytor) 1:0. 14. Wick (Dünner, Eggenberger) 2:0. 22. Wetter (Moy) 3:0. 30. Eggenberger 4:0. 37. Eggenberger (Noreau, Cajka) 5:0. 42. Mika Henauer (Lindberg, DiDomenico) 5:1. 44. Aberg 6:1. 52. Scherwey (Loeffel, Vermin) 6:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 2mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Cervenka; DiDomenico.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Noreau, Maier; Aebischer, Djuse; Profico, Jordan; Vouardoux; Aberg, Rowe, Cervenka; Moy, Albrecht, Wetter; Lammer, Cajka, Eggenberger; Wick, Dünner, Forrer.

Bern: Wüthrich (34. Manzato); Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Colin Gerber; Pinana, Beat Gerber; Mika Henauer; DiDomenico, Sceviour, Lindberg; Moser, Kahun, Ennis; Vermin, Bader, Scherwey; Fahrni, Baumgartner, Ritzmann; Fuss.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Elsener, Jensen, Schroeder und Zangger (alle verletzt), Bern ohne Untersander (krank), Bärtschi, Gelinas, Lehmann (alle verletzt), Karhunen und Teves (beide überzählige Ausländer).

Die Tabelle

(yam/sda)