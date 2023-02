Hischier trifft im Direktduell mit Fiala – 2 Niederreiter-Tore bei Nashville-Sieg

Auch wenn Pius Suter (5 Tore in den letzten 6 Spielen) für einmal nicht traf, ging die Erfolgsserie der Detroit Red Wings weiter. Sie gewannen zuhause gegen die New York Rangers mit 4:1 und rückten damit endgültig auf einen Playoff-Platz vor.

Nico Hischier gewinnt in der NHL gegen Kevin Fiala das Duell der aktuell besten Schweizer Skorer in dieser Saison. Der Captain der New Jersey Devils rettete sein Team 39 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit seinem 24. Saisontor in die Verlängerung.

Bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo dauert es noch drei Jahre. Bis dahin wird die Randsportart Curling in der Schweiz in ihrer Nische bleiben. Damit du trotzdem auf deine Kosten kommst, blicken wir zum alljährlichen «Curling Is Cool Day» am 23. Februar auf 13 legendäre Curling-Momente zurück.